Pasqua...in chiostro 2024: a Sorrento la mostra dedicata ai Riti della Settimana Santa

Tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 (eccetto nel pomeriggio nel 28 marzo e per l'intera giornata del 29 marzo)

Quando Dal 18/03/2024 al 01/04/2024 Tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 (eccetto nel pomeriggio nel 28 marzo e per l'intera giornata del 29 marzo)

Indirizzo non disponibile

"Pasqua...in chiostro 2024" è il titolo della mostra dedicata ai Riti della Settimana Santa a Sorrento, che sarà inaugurata lunedì 18 marzo, alle ore 17, al chiostro di San Francesco. L'esposizione, organizzata dal convento dei frati minori, sotto la guida del padre guardiano, frà Domenico Marcigliano, con il patrocinio dal Comune di Sorrento, propone un percorso iconografico, fotografico e video, incentrato sui sacri cortei che si svolgono nella città del Tasso, fra la sera del giovedì al terminare del Venerdì Santo.

Il percorso espositivo, aperto al pubblico fino all'1 aprile, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e, dalle 16 alle 20 (eccetto nel pomeriggio nel 28 marzo e per l'intera giornata del 29 marzo) verrà suddiviso fra il chiostro e la biblioteca di San Francesco. Nel primo spazio, vi si troveranno le foto delle processioni penitenziali sorrentine, ritratte negli scatti dei fotografi Lino ed Antonino Fattorusso che, nel corso degli anni, hanno realizzato un vero e proprio archivio fotografico dei riti della settimana di passione sorrentina. Unitamente alle foto, sempre all’interno del chiostro, vi saranno alcuni punti dove si troveranno altre ricostruzioni che riconducono sempre al martirio di Gesù sulla Croce.

Entrando poi nelle sale della biblioteca, il visitatore verrà poi a trovarsi nel clima processionale, fra lampioni, segni della Passione, le foto storiche e le ricostruzioni plastiche dei cortei. Il tutto accompagnato dalla colonna sonora delle Solenni Marce Funebri che da sempre accompagnano tutte le processioni, non solo di Sorrento ma nell’intera penisola sorrentina.

L'evento è realizzato in collaborazione con le Arciconfraternite del Santissimo Rosario, di Santa Monica e della Morte.