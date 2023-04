Weekend di Pasqua in musica ai Giardini la Mortella

La stagione musicale da camera promossa dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia, prosegue sabato 8 e domenica 9 aprile nel week end di Pasqua con l’esibizione del pianista ucraino-statunitense Ivan Moshchuk. Ivan, ha iniziato gli studi pianistici negli Stati Uniti e in Canada per poi trasferirsi in Europa, a Roma, per studiare presso l’Accademia di Santa Cecilia. Attualmente è impegnato a Londra, nei corsi di perfezionamento della Royal Academy of Music.

Dopo le prime affermazioni in America, dove ha vinto numerosi importanti premi per giovani pianisti, Ivan Moshchukha iniziato con grande successo una carriera concertistica internazionale sia come solista che come camerista, esibendosi nelle maggiori città europee, nel Nord America e in Asia.

Ai Giardini la Mortella presenterà due programmi musicali completamente diversi, nei quali affronterà composizioni di grande difficoltà tecnica ed espressiva. A esempio, nel concerto di sabato Ivan renderà omaggio a Rachmaninoff nel 150° anniversario dalla nascita con l'esecuzione delle Variazioni su un Tema di Corelli , basate sul celeberrimo tema "della Follia": scritte nel 1931 e molto amate dai pianisti e dal pubblico, le 20 variazioni di cui si compone questo lavoro dispiegano una vasta gamma di emozioni, lirismo, vigore, introspezione e virtuosismo pianistico. Dedicato a Brahms e a Schubert invece, il programma della domenica di Pasqua.

Entrambi i concerti si svolgeranno alle ore 17.00 nella Sala Recite.

Per tutte le info sul programma e prenotazioni info@lamortella.org

I Giardini la Mortella, sono aperti al pubblico nelle tradizionali giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00.