Pasqa’ in “'A vita è Suonno” a Villa di Donato

In anteprima a Villa di Donato Pa?qà presenterà “A vita è Suonno” con un concerto aperto alla stampa e al pubblico giovedì 9 giugno 2022, alle ore 20,30.



“A vita è Suonno” prende ispirazione dal titolo e dalla ricerca tematica di Pedro Calderòn de La Barca, l’ultimo grande autore spagnolo del Siglo de Oro, autore dell’opera “La vida es sueño”, ulteriore punto di incontro tra culture e influenze, che rende il progetto di Pa?qà un melting pot suggestivo e affascinante. Il progetto vede il coinvolgimento di musicisti, artisti, video-maker, tecnici del suono, giornalisti, documentaristi italiani, libanesi, armeni, siriani e iraniani, i cui punti di incontro sono il Libano e Beirut.



Pa?qà è Pasquale Porciello, musicista, ma anche un giornalista, da quasi dieci anni in Libano come corrispondente per l’Italia. In Libano ha trovato non solo una casa, dopo esser andato via dalla sua Napoli, ma anche un mondo di influenze, di cultura e di suoni, che emergono con forza nel suo primo album. “A vita è Suonno” è il suo nuovo concept album, scritto in lingua napoletana e registrato a Beirut, punto di contatto tra le sue due vite e le sue identità, umane ed artistiche.