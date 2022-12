"Pasolini a Napoli" con i Cicloverdi Fiab Napoli

Pier Paolo Pasolini, assassinato a 53 anni nel 1975, il 5 marzo 2022 avrebbe compiuto 100 anni.

"Noi napoletani abbiamo perduto parecchio con la morte di Pasolini", scrisse Domenico Rea all’indomani della tragica fine del poeta- regista, e quel suo commento a caldo è forse la sintesi più lucida del rapporto fra Pasolini e "l’ultimo villaggio dell’Occidente" , come PierPaolo amava definire Napoli.

Anche Eduardo pianse la scomparsa di un poeta dalla "natura angelica", con il quale stava lavorando al soggetto di un film.

L’incontro con Napoli è stato un momento fondamentale del percorso:

in nessun’altra città Pasolini si era sentito così coinvolto e vivo, tanto da sceglierla per il film più importante della sua 'trilogia della vita'.

Il "suo" Decameron è costruito basandosi sulle pagine napoletane di Boccaccio e sulla parlata dialettale,

Quell’attrazione nasceva dagli studi su Di Giacomo, come ricorda Roberto De Simone, e si era via via concretizzata nel felice incontro artistico con Totò ed Eduardo.

Domenica 11 Dicembre Fiab Napoli Cicloverdi cercherà di ricostruire questo particolare rapporto tra Pasolini e la città di Napoli attraverso i luoghi che ne portano il segno e scritti che ci permetteranno di conoscerne meglio l'opera soprattutto quando il poeta attacca il degrado sociale e il conformismo ed oltre ad analizzare questi fenomeni, riconosce e denuncia l'involuzione della società.

Guida: Manlio Converti

Info: Teresa Dandolo 3387523019

Appuntamento ingresso della stazione metropolitana di Scampia ore 9,15 partenza inderogabile 9,30

Itinerario:

Metropolitana di Scampia. Capodimonte, Materdei, via Foria, Porta Capuana, Corso Umberto, Rua Catalana, S.Maria La Nova, Santa Chiara Rientro libero

Percorso facile. Munirsi di un biglietto ANM corsa semplice per l'accesso alla stazione della metropolitana di Materdei.

Portare un lucchetto per legare la bicicletta



UTILE DA PORTARE CON SE:

- BUON SENSO

- camera d'aria, gonfiatore, giubbotto riflettente luci anteriori e posteriori

- auricolari per poter rispondere al cellulare senza problemi.



ATTENZIONE

Non è una gara ma una uscita in bicicletta amatoriale.

Pertanto ognuno, partecipando, tacitamente accetta e si assume la completa responsabilità della propria presenza, dispensando l’Associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli organizzatori ed il capogita da qualsivoglia responsabilità per eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere e natura, subiti e procurati (per qualsiasi motivo) dai/ai Partecipanti che spontaneamente aderiscono all’escursione amatoriale in oggetto.



CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO

In caso di annullamento, per motivi meteo o qualsiasi altra motivazione, verrà data comunicazione per telefono a coloro che si prenoteranno per telefono



CONOSCO IL PROGRAMMA, FA PER ME?

Non sempre gli accompagnatori sono in grado di intervenire in caso di particolari difficoltà (fisiche, meccaniche).

Ogni partecipante si informi preventivamente sul programma e sul tipo di percorso (chilometri, dislivelli e difficoltà) leggendo la descrizione del percorso oppure contattando la guida mediante Messaggio personale su Facebook.

Chi vuole partecipare deve valutare bene se è effettivamente è in grado di partecipare e se la sua bicicletta è adeguata.

La bicicletta deve essere in perfetta efficienza.

Bisogna assicurarsi che i pneumatici siano in buono stato, gonfi e avere una camera d’aria di riserva; che i freni siano efficienti e il sellino sia all’altezza giusta.

Gli altri partecipanti durante le gite possono darvi una mano in caso di foratura, non possono invece rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo.

Con la bicicletta in buono stato vi divertite voi e rispettate gli altri partecipanti evitando di far subire a loro i vostri contrattempi.

La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita.



Potrete tesserarvi durante le nostre iniziative per l'anno 2023 (tessera valida dal momento della sottoscrizione e fino a tutto il 2023 comprensiva di assicurazione RC h24 in tutt'Europa) oppure cliccando a questo link https://www.cicloverdi.it/negozio/

Queste le quote: Tessera ordinaria comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 33,00;

Tessera ordinaria € 27 ;

Tessera per familiare convivente € 20,00 ; Tessera per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00

Tessera per figli minori di anni 14 € 10.00. Mostra meno