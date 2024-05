Parthenope tour: percorso esoterico dal Monte Echia all'isolotto di Megaride con aperitivo

La collina di Pizzofalcone ha attratto l'associazione culturale De Rebus Neapolis, unica a Napoli nella divulgazione di scienze esoteriche in quanto intrisa di simbolismo misterico ed iniziatico fin dagli albori della fondazione di Parthenope.

I coloni che giunsero sulle rive del golfo di Napoli portarono con sé culti pagani ma, questo sapere antico non andò perduto nei secoli bensì raccolto nel segreto di spazi sacri fino a giungere ai giorni nostri attraversando indenni lo scorrere del tempo. Li scopriremo insieme Partendo dalla basilica pontificia di San Francesco di Paola, luogo intriso di numerologia e significati cabalistici per poi procedere verso l'altura di Monte di Dio. È proprio in questo luogo che ha visto il sorgere dei misteri orfici che si accesero le prime scintille della breve ma intensa Rivoluzione Napoletana. Proseguiremo alla volta di palazzo Serra di Cassano dove il tempo si è fermato per sempre dal lontano 1799 ma ci accorgeremo che, dietro un dramma familiare è occultato un messaggio criptico ben visibile, proprio sul portale dello storico edificio. Ci recheremo poi in cima al Monte Echia, laddove sorgeva il tempio dedicato ad Afrodite Euploia ed alla soglia delle grotte platamonie per comprendere quanto fossero in grado di trasformarsi e trasformare chiunque vi avesse acceduto. Ci soffermeremo dinanzi villa Ebe, castello neogotico del genio utopista, Lamont Young per poi raggiungere Castel dell'Ovo dove entreremo in contatto con la forza rigeneratrice dell"acqua de lo mago Virgilio" e dipaneremo le ombre ed i misteri che ancora oggi avvolgono la sua figura e quella della sirena Parthenope. Termineremo presso un rinomato ed elegante locale nel borgo dei marinai per consumare un aperitivo seduti

DATE 2024 alle ore 10:15

•SABATO 8 GIUGNO

•SABATO 6 LUGLIO

•SABATO 3 AGOSTO

Incontro alle ore 10:15 - inizio tour ore 10:30

Il tour dura 2 ore

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza del Plebiscito davanti la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola.



Percorso Guidato a piedi, con visita alla Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, Palazzo Serra di Cassano, Monte Echia, Rampe Lamont Young con visita esterna villa Ebe. Il tour si concluderà sull'isolotto di Megaride dove ci sarà un aperitivo conclusivo.

CONTRIBUTO TOUR:

- € 16

-Ridotto € 13 (7-13 anni)

-Ridotto studenti universitari €14

(Dimostrare iscrizione all'Ateneo)

COMPRESO NEL CONTRIBUTO:

~ Visita guidata con esperta di esoterismo.

~ Aperitivo servito al tavolo che comprende (Aperitivo o Spritz o bevanda analcolica) accompagnato da patatine e noccioline.

~ visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

