Parthenope, il nuovo brano dell'estate a cura del pomiglianese Weiners

Il brano Parthenope è il primo inedito dell’artista Weiners (il cui vero nome è Fabio Gallozzi).

Bassista nato a Napoli e cresciuto a Pomigliano d’Arco, sin dai 15 anni si esibisce con varie band in tutta la Campania. Nel 2008 si trasferisce a Milano continuando a suonare per club, eventi all’aperto e grandi manifestazioni.

Durante il 2021 sono iniziate delle collaborazioni internazionali suonando cover di brani con un particolare significato emotivo.

Poi è nata l’esigenza di comunicare in maniera differente con musica propria, è nata quindi una collaborazione con Ila_rio

che è un arrangiatore e producer dalle Mauritius con il quale è scattata subito l’alchimia.

E’ stato prodotto il primo singolo “Parthenope” che è solo il primo di diversi brani già in produzione. Il brano - uscito il 3 giugno 2022 - ha un ritmo leggero e coinvolgente, spensierato come dev’essere un brano dell’estate 2022, quello della rinascita dopo 2 anni difficili a causa della pandemia.

La storia parla della tipica giornata che una ragazza napoletana conduce a Milano fatta di metropolitana affollata, musica nelle orecchie, uffici frenetici e aperitivi fugaci in Duomo, ma con l’arrivo dell’estate finalmente si torna a casa nella amata Napoli con profumi di caffè e un pizzico di nostalgia.

Parthenope rappresenterà sempre la propria casa nonostante la lontananza: “Ho declinato al femminile la storia di tanti ragazzi e la mia, sia perché ho scelto una grandissima voce femminile (Giada), ma anche perché è stato più facile esprimere questi sentimenti in terza persona, per un momento chiudere gli occhi ed immedesimarsi nella quotidianità di tanti ragazzi che aspettano tutto l’anno per tornare a casa ed abbracciare la nostra Parthenope”

La particolarità di questo progetto è che Weiners si occupa di scrivere musica e testo dei suoi brani e poi di volta in volta scegliere la voce che più si adatta a quelle sonorità, inoltre personalmente ha curato la realizzazione della locandina, la sua diffusione su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Deezer, ecc). Il 3 giugno, oltre ad uscire su tutte queste piattaforme, il brano è stato pubblicato sul suo canale Youtube anche il videoclip.

Già prima della sua diffusione, sono state fatte diverse interviste e varie recensioni dagli addetti ai lavori, in più un estratto del videoclip sarà proiettato quest’estate sugli schermi lungo le banchine della metropolitana di Roma, Milano, Brescia e Genova, a bordo degli autobus di Milano, dei treni della metropolitana di Roma e nei più importanti aeroporti d’Italia.

Dove potrà arrivare questo progetto? “Sinceramente rispondo Non lo so! Ho l’esigenza di comunicare attraverso la musica alcuni temi che mi stanno a cuore, se qualcuno si rivede in quello che scrivo, sono contento. Parlare delle proprie emozioni, dei propri sentimenti rappresenta già il vero successo”.