Parole in Viaggio a Napoli. Arabia Saudita, al cospetto di una storia che merita di essere raccontata

Un evento speciale per la città di Napoli: una serata d'incontro in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Royal Commission for AlUla dedicata alla scoperta dell'Arabia Saudita, una delle ultime frontiere del turismo.

In compagnia di Fulvio Cinquini, Esperto Kel 12 e fotografo e di Marco Cattaneo, Direttore National Geographic Italia, tra racconti, emozioni ed immagini, conosceremo una destinazione ricca di fascino, dove poter vivere bellezze senza eguali come moderni esploratori.

Partendo da AlUla, straordinaria testimonianza di un passato importante, ci immergeremo nelle atmosfere saudite che raccontano di culture profonde e tempi antichi, tra siti archeologici di grandiosa bellezza, moderne città dall'animo antico, una natura inaspettata e gli incontri con una popolazione gentile e ospitale.



Interverranno

Alberto Truffa, Market Manager Italy Saudi Tourism Authority

Lucrezia Martinengo, Travel Trade Manager Italia Royal Commission for AlUla



Prenota il tuo posto (ingresso gratuito) a serate@kel12.com