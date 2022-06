Al Parco Ventaglieri la Festa della Riscossa Popolare 2022

Anche quest’anno a Napoli si terrà la Festa della Riscossa Popolare. Saremo al parco Ventaglieri il 1° e il 2 luglio con dibattiti, intrattenimento, musica, sana aggregazione e vita collettiva.

I padroni, gli speculatori e il loro governo ci stanno portando alla rovina tra guerra, crisi energetica, inflazione, scarsità di materie prime e smantellamento dell’apparato produttivo. La risposta a questa vera e propria guerra di sterminio sta nell’organizzarsi reparto per reparto, azienda per azienda, nel discutere per confrontare le esperienze di lotta e metterle insieme, nel fare rete. Parola d’ordine della festa di quest’anno è “lo stato d’emergenza lo dichiariamo noi!”



IL PROGRAMMA COMPLETO



VENERDÌ 1° LUGLIO

Ore 17.00 | PRESENTAZIONE LIBRO

Piccolo Manuale di Autodifesa Legale.

Conosciamo i nostri diritti, diamoci i mezzi della nostra lotta, lottiamo contro la repressione



Ore 19.00 | DIBATTITO

Cacciare il governo Draghi: sfrattare padroni e guerrafondai

Con Luigi De Magistris (Dema), Paola Nugnes (senatrice), Elena Coccia (Rifondazione Comunista), Marì Muscarà (consigliera regione Campania), Massimo Cascone (CLN), Ciro Crescentini (direttore il Desk), Gennaro Esposito (PC), Giuliana Quattromini (avvocato giuslavorista), Giuseppe Palmieri (Confederazione delle sinistre), Andrea Cannata (PMLI) e Mauro Buono (avvocato).



Ore 21.00 | FESTA DELLA TAMMORRA

Con il gruppo di ballo Echi del Mediterraneo e altre paranze da Napoli e provincia

Con il pazzariello Angelo Picone detto 'o Capitano

Con la partecipazione straordinaria dell'attore Gigi Attrice



SABATO 2 LUGLIO

Ore 17.00 | TAVOLI TEMATICI

TAVOLO 1 – Basta precarietà! Uniti e organizzati per un polo unico ambientale

TAVOLO 2 – Lavoratori della sanità, organizzarsi in ogni ospedale per la tutela del diritto al lavoro e alla salute!



Ore 19.00 | DIBATTITO

Costruire ovunque organismi di base - Insorgiamo!

Parteciperanno operai dalla ex Whirlpool Napoli, dalla Stellantis di Pomigliano e altre fabbriche di zona, lavoratori delle aziende ospedaliere di Napoli e Salerno, lavoratori della società partecipate del Comune di Napoli e di Regione Campania, esponenti dei comitati popolari di territorio.



Ore 21.00 | BATTLE TRACKS REGIONAL CHAMPION

Battle rap con MC Mariotto e DJ Joehertz e tanti altri ospiti!



Gallery

Contatta il 331 8484 547 o scrivi a carccampania@gmail.com per partecipare alla costruzione della festa e per avere maggiori informazioni sull'edizione di quest'anno.