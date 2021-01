Lezioni online per scoprire il Parco Archologico di Pompei

ALLA SCOPERTA DI POMPEI



Da domenica 17, con la guida turistica Morosofi, avrà inizio un ciclo di lezioni dedicate al sito archeologico di Pompei. Parleremo della storia degli scavi, della storia del sito, delle singole abitazioni e degli edifici più importanti. Parleremo anche degli scavi nuovi e di tanto altro.

Avrete anche la possibilità di fare domande e, in caso di impossibilità a partecipare in diretta, di avere la registrazione che sarà disponile però per pochi giorni.



Utilizzeremo la piattaforma ZOOM.



Per tutti i partecipanti alle lezioni è prevista poi una visita GRATUITA in loco (biglietto d’ingresso a carico dei partecipanti) quando il sito verrà riaperto e sarà possibile organizzare il tour.



Costo

7€ 1 lezione

12€ 2 lezioni

15€ 3 lezioni



Per info e prenotazioni

3498831295

sara.morosofi@gmail.com