Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon: visita guidata con mostra di archeologia sperimentale

Sabato 4 giugno 2022, a partire dalle ore 17:30, il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus organizza presso il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon una visita speciale pomeridiana con mostra di archeologia sperimentale sulla “Cavalleria Romana e Marina Militare all’epoca di Plinio il Vecchio”, grazie al contributo dell’associazione di rievocazione storica Compagnia dell’Aquila Bianca.

Come per le visite guidate ordinarie condotte dagli esperti del C.S.I. Gaiola onlus durante tutto l’anno presso il Parco, il percorso comprenderà la Grotta di Seiano e l’area archeologica dell’antica villa imperiale romana del Pausilypon, per scoprire la storia e l’archeologia del sito immersi in una natura rigogliosa e in un panorama mozzafiato.

Al termine della visita, sarà possibile accomodarsi nell’Odeon, uno dei due antichi teatri del Parco dove, mentre si godrà dello spettacolare panorama del sito, sarà possibile assistere ad un piacevole ed originale seminario a cura di Roberto Cinquegrana, presidente dell’associazione culturale

Compagnia dell’Aquila Bianca, che ci racconterà dell'eccellenza della flotta Romana di Miseno del I Sec d.C. con particolare riferimento a Plinio ed al ruolo del cavaliere (equite) di quel periodo. Non sarà un semplice racconto, ma verranno mostrate riproduzioni accuratissime di armi, armature, selle e finimenti ricreate attraverso la lettura di fonti storiche quali Plinio il Giovane, Vegezio e Senofonte.

Non solo un racconto quindi, ma anche la spiegazione conviviale e coinvolgente di come l’archeologia sperimentale, attraverso la ricostruzione accuratissima degli oggetti e degli utensili del passato, ci consente di scoprire infiniti dettagli sulla vita degli antichi!

Un’occasione unica per immergersi nella storia e godere della bellezza del Parco del Pausilypon.

Con il patrocinio di Accademia Nazionale di Equitazione Storica e Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Campania.

Durata: 2h - 17.30-19.30

Contributo: 10 € a persona

Prenotazione obbligatoria online su www.gaiola.org/pausilypon