Parbleu in concerto a Palazzo Reale per la rassegna off del Noisy Naples Fest

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Palazzo Reale di Napoli accoglie la musica di Parbleu. Giovedì 23 maggio, negli incantevoli spazi del giardino romantico va in scena un nuovo evento del Palazzo Reale Fest 2024.

Un’escursione di groove equatoriale con l’unione irresistibile tra cumbia, ritmi afro-caraibici psichedelici e stile retrò di stampo francese. Questi sono i Parbleu, il progetto di Andres Balbucea e Andrea de Fazio (già batterista dei NuGenea) e di un enigmatico gruppo di musicisti che danno vita ad un combo multiculturale di otto elementi. Una formazione eclettica in cui distese energiche di disco, funk futuristico e fusion jazz cinematografica sono inondate da calde vibrazioni di dub caraibico, tropicale latina e solare afrobeat.

Reduci dalla partecipazione ad ESNS2024 sul palco del Gran Theatre di Groningen in Olanda, arrivano adesso a Napoli per presentare dal vivo i brani tratti dagli album “Elios” e “Danse Cette Zik”. Prima e dopo il concerto di Parbleu (inizio ore 21) sono in programma dj set con Paul Kenny & Carlo Carità, Valerio Viglione & Marco Piccolo.

Dopo i live di Dadà, Trick Beat e Afro Blue ft Helen Tesfazghi & Antonio Marino, la rassegna off del Noisy Naples Fest a Palazzo Reale, organizzata in collaborazione con Drop, Bang e Art accoglie adesso funk, groove e ritmi mefistofelici di Parbleu.

I biglietti per assistere alla serata di Palazzo Reale sono disponibili su ETES e nei punti vendita autorizzati. Per info: https://bit.ly/PalazzoReale_Parbleu