L'associazione De Rebus Neapolis organizza il Paranormal Activity Ghost Tour Napoli

I luoghi dove si manifestano le presenze, le entità sono i luoghi di tutti i giorni, quelli che attraversiamo mentre scorrono sotto i nostri occhi, baciati dalla luce del sole. I fantasmi sono sempre lì, in questi stessi luoghi, ci osservano e si muovono accanto a noi ma col calar delle tenebre e del silenzio le loro voci si fanno più intense ed insistenti. Attraverso un nuovo percorso non convenzionale percorreremo vie insolite del centro città, quelle che non sono neppure lontanamente sfiorate dalle rotte turistiche eppure saremo a pochi passi da luoghi ben noti. In questo spazio senza tempo, tra le tenebre e le ombre di vecchi edifici cadenti e scuri scopriremo cos'è un fenomeno Poltergeist, come si manifesta un'infestazione ciclica e che caratteristiche ha, ma ancora, con l'ausilio del K2 e della Spirit box proveremo a metterci in comunicazione con le anime inquiete. Faremo inoltre un coinvolgente esperimento che vedrà protagonisti gli stessi partecipanti al tour per appurare se, intorno a noi orbitano strane sfere luminescenti, gli orbs. Infine risponderemo ad alcune domande: esistono i fantasmi di animali? Cosa sono gli spettri ciclici e la metavisione?

Il paranormal Adventure tour vedrà i partecipanti accompagnati da un ghost Hunter coinvolti nell'esplorazione di luoghi che verranno svelati solo durante il tour stesso in un'atmosfera densa di suspence e suggestione.

DATE:

TUTTE LE DOMENICHE

Senza scadenza

INIZIO TOUR ORE: 21:00

Durata del tour: 2 ore

Luogo d’incontro: Napoli - Duomo di Napoli (Davanti la Cattedrale al centro del cortile antistante)

COSTI TOUR:

-Intero € 13

-Ridotto € 9 *(13-17 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 10 (dimostrare iscrizione)

*PER GLI ARGOMENTI TRATTATI SI SCONSIGLIA VIVAMENTE LA PARTECIPAZIONE AI MINORI DI ANNI 13

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px)

PUNTO INFO:

