Paolo Pirozzi, l'uomo più veloce del mondo torna a Napoli

Paolo Pirozzi è partito lo scorso 7 marzo dallo stabilimento Termignoni a Predosa, in provincia di Alessandria, e sta letteralmente volando con la sua Ducati Panigale per ogni angolo d’Europa. Con 720.000 km percorsi sempre e solo con Ducati, sta macinando una media di 850 km al giorno per 100 giorni, con l’obiettivo di raggiungere 800.000 km: la distanza che intercorre tra la Terra e la Luna, andata e ritorno. Dopo gli appellativi di Fastest-man e Ducati Hero, il 41enne pilota di origine napoletana punta a quello di Desmonauta!

Dal 2010 ad oggi Paolo Pirozzi ha già stabilito diversi record. Tra questi la Napoli-Bologna-Parigi-Pechino, 34 mila chilometri in poco più di due mesi, il primo ad attraversare il deserto del Gobi con una moto italiana e gomme di serie. Nel 2015 si afferma come ducatista più veloce del mondo, con un giro del mondo compiuto in 13 giorni, 8 ore e 14 minuti, mordendo la strada con una media di 1800 chilometri al giorno. Due anni dopo percorre Capo Nord-Napoli in 54 ore e 22 minuti per un totale di 4.893 km.

Adesso ha intenzione di toccare quota 800.000 sempre e solo in sella ad una Ducati: per raggiungere il prestigioso traguardo ha deciso di percorrere 850 km al giorno per cento giorni e ritornerà nella sua Napoli domenica 24 luglio, dove verrà accolto da amici, fan e giornalisti presso il Sinclair Scottish Pub, in via Guido Menzinger 9/11, con buffet aperto al pubblico a partire dalle 18:30, in attesa del suo eroico arrivo.

Attualmente Paolo Pirozzi si trova al giro di boa, si sta dirigendo verso la Norvegia e non vede l’ora di ricevere l’abbraccio e il calore che solo la città partenopea sa offrirgli. Il Maradona delle Ducati durante l’evento risponderà alle domande dei giornalisti e illustrerà su una mega cartina geografica il suo lungo tragitto percorso in questi cento giorni. La serata si chiuderà con un grande brindisi finale in un’atmosfera adrenalinica e con tante altre sorprese dedicate alle persone presenti. Sarà molto gradita la presenza dei giornalisti locali.