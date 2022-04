Paolo Caiazzo al Teatro CorteSe con "Terroni si nasce"

Nuovo appuntamento al teatro CorteSe dei Colli Aminei, dove, sabato 9 aprile alle ore 21:00 e domenica 10 aprile alle ore 18:30 andrà in scena “Terroni si nasce”, lo spettacolo di teatro-canzone di e con Paolo Caiazzo.

In scena con il popolare artista ed autore an} che Emidio Ausiello alle percussioni, Franco Ponzo alla chitarra, Sasà Piedepalumbo alla fisarmonica e Roberto Giangrande al contrabbasso.

Con leggerezza ed il supporto dei musicisti, Paolo Caiazzo nello spazio di viale del Capricorno gestito da Anna Sciotti, racconta in scena la sua Meridionalità. Monologhi, poesie e canzoni per uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni sulla Terronia, sui suoi pregi ed i suoi difetti.

Ma non solo Sud! Anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente la vita di tutti i giorni, vizi e manie dei nostri tempi ma sempre con la filosofia che la nostra terra ci ha regalato.