Paolo Caiazzo al Teatro CorteSe con "Eppure Sorrido"

Nuovo atteso appuntamento al Teatro CorteSe dei Colli Aminei con Paolo Caiazzo protagonista di “Eppure Sorrido...a teatro”.

Da oggi fino a domenica 19 marzo (venerdì e sabato ore 21.00 domenica ore 18.00) nella sala di Viale del Capricorno 4 gestita da “Ente Arti” con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, l'attore comico, autore e regista, propone uno spettacolo ricco di risvolti umani e umoristici.

In scena accompagnato dai simpatici e bravi Daniele Ciniglio e Marianna Liguori, nel suo spettacolo, Caiazzo, popolare per il personaggio di “Tonino Cardamone”, affronta diversi aspetti della vita e offre grandi spunti di comica riflessione. Tra monologhi, sketch e personaggi ideati e proposti dall’attore sul web durante il periodo del lockdown, ad essere rappresentata è la rinascita del teatro dopo il periodo buio della pandemia. E' da quei mesi di sofferenza, con i teatri tristemente chiusi, che nascono le nuove gag dell’attore comico di Made in Sud. Lo stesso che facendo finta di non comprendere, per essere lucidamente “matti” regala ancora una volta agli spettatori un'occasione di intelligente divertimento e spensierate risate.