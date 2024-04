Paolo Caiazzo in scena con la commedia Boomer - Un Papà sul sofà

Risate assicurate da questa sera fino a domenica 21 aprile al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, dove sarà di scena Paolo Caiazzo con lo spettacolo "Boomer - Un Papà sul sofà". Scritta e diretta dallo stesso Caiazzo accompagnato in palcoscenico da Nicola Pavese e Daniele Ciniglio, la commedia si snoda sulle vicende del personaggio Daniele che chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per frequentare e concentrarsi sugli studi universitari.

“Papà Paolo, avvocato sfigato - si legge nelle note dell'autore - non batte ciglio e per vedere il figlio realizzato lo iscrive a Giurisprudenza e gli prende in fitto un bilocale nel cuore del centro storico. Attratto e distratto dalla movida il ragazzo si arretra con gli esami e con la paghetta fornita dai genitori. Decide così di subaffittare un letto a Nicola, coetaneo che vive di piccoli lavoretti e che ha lasciato da tempo casa per allontanarsi dai continui litigi dei suoi. La loro convivenza è scandita da continui battibecchi causati dalle loro differenze: Daniele pignolo ed attento alla pulizia della casa e l’altro disordinato incallito. Nonostante tutto, però, la loro convivenza sembra raggiungere un discreto equilibrio e la complicità della loro età li aiuta a superare le divergenze fino a quando Paolo viene messo alla porta dalla moglie e chiede ospitalità al figlio… in casa sua. Non ci sono letti ma si arrangerà sul sofà! Tuttavia, quella che doveva essere una sola notte di emergenza diventa una convivenza a tre a tutti gli effetti generando scontri ed incontri generazionali. Il boomer, dopo un primo momento di sconforto, decide di reagire e chiede ai ragazzi di aiutarlo a recuperare, almeno in parte, il tempo perduto. I due giovani, pur di liberarsi del vecchio, le proveranno tutte per aiutarlo a trovare una nuova compagna: da escort a siti d’incontro ma alla fine Paolo mostra un certo interesse per la madre di Nicola che sporadicamente frequenta la casa. C’è a portata di mano l’opportunità di creare una nuova famiglia 2.0. E allora tutti vissero felici e contenti? Chi verrà vedrà”.