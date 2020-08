A Paolo Ascierto il Premio ‘Speciale Festival Agerola’.

In Uomini e miti, Unplugged in programma lunedì 10 nell'ambito del Festival Sui Sentieri degli Dei, Paolo Ascierto, oncologo in prima linea contro il Coronavirus, il primo a utilizzare il farmaco anti-artrite reumatoide nel trattamento della polmonite interstiziale da Covid-19, e i giornalisti Rai Gianni Occhiello e Enzo Perone racconteranno la loro intensa esperienza lavoratica nel tanto sofferto periodo di pandemia. Ad accompagnarli le performance superecologiche di Capone e dei suoi Bungt Bangt.

Un viaggio tra la musica folk, blues e jazz mediterraneo è quello che propone martedì 11 Nello Daniele in Project...live - “Je stò vicino a te”. In quartetto acustico il musicista eseguirà alcune hit della sua discografia personale, che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, senza dimenticare una gran parte di repertorio tutto familiare: ovvero del grande Pino Daniele, suo fratello maggiore.

INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (400 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com