Paola Pezone, successo per il concerto alla Casa della Musica

Un successo preannunciato il concerto di ieri sera alla Casa della musica a Napoli. Il suo primo concerto ha centrato subito il sold out l’artista Paola Pezone, gestita dalla MG Production di Giorgio Mascitelli, noto per la sua agenzia che vanta tanti artisti famosi e giovani di talento.

Paola Pezone non ha deluso le aspettative, offrendo musica e spettacolo, grazie anche alla supervisione del direttore artistico Gianni Fiorellino.

"Una serata indimenticabile. Un sogno che è diventato realtà. Ancora stento a crederci! Grazie di cuore a tutte le persone presenti, per tutte le emozioni che mi hanno regalato. Grazie naturalmente alla mia produzione Giorgio Mascitelli che è la mia colonna portante, artisticamente parlando, ed al mio direttore artistico Gianni Fiorellino, che è stato fondamentale. Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, tutto questo una cornice bellissima per una gioia in più , condividere davanti al mio pubblico e alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene pronunciare il fatidico “Sì” all’amore della mia vita, Raffaele. Una sorpresa inaspettata, se è un sogno non voglio svegliarmi!”