Paola Pezone alla Casa Musica con un concerto prodotto da Giorgio Mascitelli

Professionale, determinato e generoso, questo l’identikit perfetto dell’imprenditore musicale Giorgio Mascitelli, che nonostante la giovane età (34 anni), vanta all’attivo tante collaborazioni con la sua società MG Production, con artisti di fama nazionale come il cantante urban Ivan Granatino, Tony Colombo, Luciano Caldore, Erry Mariano e tante nuove leve che sono delle vere e proprie rivelazioni come Paola Pezone, Enzo Barone, Ciro Renna e tanti altri.

Il prossimo progetto lo vede produttore del concerto che la talentuosa Paola Pezone terrà il 17 aprile alla Casa Della Musica di Napoli: "Lavorare con Giorgio - ha spiegato l'artista partenopea - è un grande piacere, oltre ad aver conosciuto il mio produttore, ho conosciuto un fratello maggiore che per me c’è sempre. Il suo pregio è che è troppo buono con tutti e forse questo è anche il suo difetto. È’ una persona straordinaria e tutto il successo che sto riscuotendo è’ grazie a lui è alla mia famiglia che mi sostiene sempre".

Mascitelli ha in serbo anche un gran progetto musicale per l’artista Luciano Caldore che vedrà coinvolti grandi artisti partenopei: “Ho in serbo per lui un gran progetto musicale , un nuovo album che uscirà tra due mesi e nel quale ha duettato con grandi artisti partenopei come Ivan Granatino, Tony Colombo ,Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi che faranno parte di questo progetto”.

Nella foto Giorgio Mascitelli con gli artisti della MG Production, Luciano Caldore e Paola Pezone