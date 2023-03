Il Panini Tour 2023 fa tappa a Napoli

Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della presenza delle altre anime della casa editrice modenese: fumetti e riviste.

Dopo il successo della prima tappa a Lecce si prosegue con Napoli, dove sabato 4 e domenica 5 marzo la Rotonda Diaz ospiterà la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati.

Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all’interno del Village Panini per scambiare le proprie doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini.

Anche i fumetti targati Panini Comics saranno grandi protagonisti nel Panini Village. In ogni tappa, infatti, Topolino porterà le sue storie, le sue avventure e la sua magia, grazie agli incontri con i disegnatori più amati del settimanale che, per l’occasione, firmeranno una speciale litografia (in omaggio con l’acquisto al Panini Village di ogni copia del settimanale). Nel capoluogo campano i lettori più piccoli potranno partecipare a degli imperdibili laboratori di fumetto, dove avranno l’occasione di imparare a disegnare come un vero artista Disney seguendo le indicazioni di un grande autore Disney: Blasco Pisapia.

Non solo Topolino, anche i manga arrivano al Panini Village! Ad attendere i lettori ci sarà Blue Lock, l’appassionante manga di successo pubblicato da Panini Comics – scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura – che racconta le gioie e i dolori del mondo del calcio. Per l’occasione, il primo numero sarà proposto al prezzo speciale di 1,99€. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol. Dopo l’eliminazione ai Mondiali 2018, il calcio giapponese va rifondato. Per guidare il Giappone alla vittoria, occorre trovare l’attaccante più egoista di tutti. Ma chi, fra trecento giovani talenti, sopravvivrà allo spietato allenamento all’interno della “prigione blu”? Un adrenalinico survival game calcistico dove solo il migliore uscirà vincitore dall’inferno del Blue Lock.

I bambini saranno inoltre felici di trovare alcune delle riviste più amate, pensate per loro da Panini Magazines: Pokémon, la rivista, con in omaggio ben 6 card Pokémon ufficiali e La mia prima Barbie, con una bellissima Barbie.

Dopo l’appuntamento di Napoli, il Panini Tour prosegue a Roma (11 e 12 marzo), Firenze (18 e 19 marzo), Genova (25 e 26 marzo) fino a Milano, con l’ultima tappa del tour all’Idroscalo sabato 1 e domenica 2 aprile. Il calendario completo, con tutti dettagli, è disponibile su Panini.it, sui canali social Calciatori Panini di Facebook e Figurine Panini di Instagram (altri canali del publishing) e sul canale Instagram @TopolinoMagazine.

E' possibile registrarsi alle varie tappe sul sito paninitour.it