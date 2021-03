8 marzo, Panchina Rossa in via Rizzo in memoria delle vittime di femminicidio

Lunedì 8 marzo, alle ore 18, presso i giardinetti di via Luigi Rizzo siti nella Municipalità 10, l'Assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna, l'Assessore ai Giovani e ai Lavori Pubblici Alessandra Clemente, l'Assessore all'Arredo Urbano Luigi Felaco e la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Del Giudice interverranno all'inaugurazione della panchina rossa in memoria delle vittime di femminicidio.

L’iniziativa, su proposta della presidente dell'associazione VentiWebForm Ivana de Angelis e del Gruppo Celafaremo Napoli, promossa dalla Presidente della Commissione municipale Lavori Pubblici Paola Del Giudice. Madrina dell'iniziativa sarà l'attrice Rosalia Porcaro, da sempre attiva in difesa dei diritti delle donne.

“L’Amministrazione ha voluto fortemente realizzare e supportare la volontà delle donne del quartiere di Cavalleggeri d'Aosta, creando un simbolo in memoria di tutte le vittime di femminicidio della città come monito per il presente” dichiarano le Assessore Menna e Clemente.