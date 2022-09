Palombella Gloriosa, prima presentazione del libro di Pino Porzio

Si terrà mercoledì 21 settembre alle 18:30, presso la libreria laFeltrinelli Libri e Musica, la prima presentazione di Palombella Gloriosa, il libro di Pino Porzio a cura di Paquito Catanzaro ed edito da Homo Scrivens.

Insieme agli autori intervengono i giornalisti: Gianfranco Coppola, Francesco De Luca e Franco Esposito. Modera l’editore Aldo Putignano.

La presentazione è inserita nel calendario di Allena-menti, l’evento dedicato alla letteratura sportiva organizzato dalle librerie laFeltrinelli sull’intero territorio nazionale.

Il volume:

Pubblicato nella collana Tempi Supplementari (dedicata alla saggistica sportiva), Palombella Gloriosa celebra il secolo d’oro della pallanuoto napoletana e non solo. Cent’anni durante i quali i circoli Rari Nantes, Canottieri e Posillipo si sono passati il testimone nel segno della vittoria, tanto in Italia quanto in Europa, fornendo al Settebello azzurro alcuni tra i migliori atleti della storia della pallanuoto.

Il libro si arricchisce delle testimonianze di campioni del calibro di Manuel Estiarte – il Maradona della pallanuoto – ed Eraldo Pizzo, considerato il più forte pallanuotista italiano di tutti i tempi. A impreziosire il libro il ricco apparato fotografico curato da Pierpaolo Capano, la prefazione del Presidente del Coni Giovanni Malagò e l’introduzione di Gianfranco Coppola, presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Gli Autori:

Pino Porzio. Bandiera del Circolo Posillipo (col quale ha vinto tutto sia in vasca che in panchina) è tra gli atleti più vincenti della storia della pallanuoto, tanto nei club quanto in nazionale. È il coach più vincente della storia della Pro Recco, il club più blasonato al mondo. È tra gli eroi di Barcellona ‘92 e si è laureato Campione del Mondo nel 1994. Ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico del Canada.

Paquito Catanzaro è autore, con Homo Scrivens, di quattro romanzi (tra i quali L’aritmetica del noi, vincitore del Premio Letterario Subiaco Città del Libro) e una raccolta di racconti. Ha curato l’autobiografia di Luis Vinicio, Il Leone di Belo Horizonte (2021). Dirige la collana Tempi Supplementari, coordina il blog Il Lettore Medio ed è tra gli organizzatori della fiera Ricomincio dai Libri.