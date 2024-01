Palazzo Reale: visite guidate al Deposito quadri e al Laboratorio di restauro

Come ogni terzo sabato del mese, il 20 gennaio, il Palazzo Reale di Napoli propone l’iniziativa “Il sabato dei depositi. Visite guidate ai depositi di arredi e opere d’arte”.

Il personale del Museo accompagna i visitatori attraverso percorsi solitamente non accessibili al pubblico, che prevedono alternativamente un mese la visita guidata al Deposito quadri e al Laboratorio di restauro e ed un mese al Deposito Foriera, dove sono riposti gli arredi del Palazzo.

Il prossimo sabato sarà possibile visitare il laboratorio di restauro e l’attiguo deposito quadri nel piano ammezzato dell’edificio e ritornati in funzione nel 2014 a seguito di importanti lavori di ristrutturazione.

Le visite sono effettuate per gruppi di massimo 25 persone dalle 10,00 alle 11,30 e dalle 11,30 alle 13,00. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti al link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/il-sabato-dei-depositi/; oppure presso la biglietteria (in caso di disponibilità residua).

La visita guidata ha un costo di 3,00 euro ed è necessario munirsi anche del biglietto di accesso al Museo acquistabile on line (al link www.coopculture.it) ovvero presso la biglietteria.

Il punto d’incontro è nel Cortile d’Onore davanti alla Fontana della Fortuna

NOTE:

Lo staff informa i visitatori che i locali non sono accessibili a persone con mobilità ridotta.

I visitatori sono gentilmente invitati ad anticiparsi in modo da avere il tempo di acquistare il biglietto e raggiungere in orario il punto di raduno.

Per info e contatti:

https://palazzorealedinapoli.org/

Facebook | @PalazzoRealeNapoli

Instagram |@PalazzoRealeNapoli_ufficiale

X | @PalazzoRealeNap

Biglietti: https://www.coopculture.it

Tel. 848800288 / +390639967050

da mobile ed estero, attivi dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00