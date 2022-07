Palazzo Reale SummerFest: annullato il live di Mara Sattei e la serata con De Giovanni e Vessicchio

Annullati il live di Mara Sattei e la serata con De Giovanni e il maestro Vessicchio. E due eventi erano previsti - rispettivamente - il 16 e il 20 luglio al Palazzo Reale di Napoli, nell'ambito della rassegna estiva SummerFest.

La nota del SummerFest:

"Siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Mara Sattei, previsto per sabato 16 luglio, è annullato per motivi tecnici.

Inoltre è stata annullata anche la serata di mercoledì 20 luglio ad ingresso libero, con Maurizio De Giovanni e Peppe Vessicchio, per motivi di salute degli ospiti.

È possibile richiedere il rimborso per il live di Mara Sattei, entro e non oltre 30 giorni, nelle seguenti modalità:

- Chi ha comprato il biglietto tramite ticketone può fare richiesta di rimborso direttamente attraverso la piattaforma www.ticketone.it

- Chi lo ha comprato tramite Go2 può recarsi presso il punto vendita dove ha effettuato l'acquisto

- Chi lo ha comprato su www.boxol.it può inviare il codice d'ordine alla mail rimborsi@go2.it"