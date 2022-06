Palazzo Reale SummerFest: tra gli ospiti De Laurentiis, de Giovanni e Vessicchio

Ci saranno anche Aurelio De Laurentiis, Maurizio de Giovanni, Max Angioni, Maurizio Lastrico, e per la musica Peppe Vessicchio, Giovanni Truppi, Fede ‘n’ Marlen e BNKR44 tra gli oltre cinquanta ospiti della seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli. Venti serate di concerti, spettacoli e incontri, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo (prevendite su www.boxol.it e www.ticketone.it), che inizieranno alle ore 21.00, arricchite dagli aperitivi alle ore 18.00 e dalla possibilità di ricevere, con il biglietto d’ingresso, un omaggio per visitare il Palazzo Reale durante gli orari di apertura.

Nel ricco cartellone già annunciati Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, PFM, Mara Venier, Marco Travaglio, Foja, Jimmy Sax, Angelo Branduardi, Mara Sattei, Ditonellapiaga e un omaggio a Luciano De Crescenzo.

Martedì 5 luglio Aurelio De Laurentiis si racconterà in una speciale intervista con il giornalista sportivo Francesco De Luca, tra la passione per il cinema e i suoi impegni come produttore e quella per il calcio legata alla presidenza della SSC Napoli.

Venerdì 8 luglio Fede ‘n’ Marlen Band in concerto: il duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale tornerà ad esibirsi a Napoli dopo più di 500 date in tutta Italia, e per l’occasione dividerà il palco con Riccardo Schmitt (batteria e percussioni), Emiliano Berti (basso e contrabbasso) e Carla Boccadifuoco (tastiere). Con il loro terzo album, “Terra di madonne”, le artiste hanno fatto ritorno ai propri suoni essenziali. Otto brani inediti, oltre alla cover di “Malafemmena”, tradotta per metà in spagnolo e arrangiata unicamente con il contrabbasso di Ferruccio Spinetti de La Piccola Orchestra Avion Travel.

Dopo un club-tour italiano costellato da sold-out e la partecipazione a grandi festival italiani come il “MI AMI” e “L’Umbria che spacca”, sabato 9 luglio arriveranno a Napoli i BNKR44. Il collettivo proporrà al pubblico il suo disco, dal titolo “Farsi male a noi va bene”, dando vita a una performance che non si limiterà alla sola esibizione musicale, ma toccherà anche altri linguaggi artistici come la pittura e il teatro.

La verve di Max Angioni sarà protagonista venerdì 15 luglio. L’attore e stand-up comedian, diventato in poco tempo uno dei volti più famosi della comicità italiana, in particolare dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, Zelig, LOL-Chi ride è fuori e Le Iene Show, si cimenterà nel one man show dal titolo “Miracolato”.

Mercoledì 20 luglio doppio appuntamento al Palazzo Reale SummerFest: Maurizio de Giovanni presenterà il suo libro “Un volo per Sara” (Rizzoli, 2022): un noir in cui lo schianto di un piccolo aeroplano turistico si intreccia con un mistero che risale agli anni di Tangentopoli, legando le vite presenti dei protagonisti alle vicende storiche del nostro paese. A seguire il concerto del Maestro Peppe Vessicchio con “Musica e Natura”, un suggestivo viaggio che si snoderà dal Settecento napoletano all’Ashrama, da Mozart al bosco “medicinale” giapponese, dal tango di Astor Piazzolla a liriche affidate alla raffinata voce del soprano Minni Diodati. Non mancheranno composizioni dello stesso Vessicchio, per ripercorrere l’antico e vivace rapporto tra l’arte dei suoni e tutto ciò che la circonda.

Reduce dal palco del 72esimo Festival di Sanremo e dall’uscita del disco “Tutto l’Universo”, antologia che racchiude l’essenza di un decennio di carriera musicale, Giovanni Truppi sarà il protagonista di sabato 23 luglio. Artista capace di tratteggiare un universo imperfetto in cui le insicurezze e le debolezze di ognuno possono specchiarsi, tra i più autentici parolieri del nostro tempo, Truppi attinge da linguaggi diversi ed esperienze personali, unendo il tutto ad una particolare inventiva metrica.

Venerdì 29 luglio si parlerà la lingua di Dante con Maurizio Lastrico e il suo spettacolo “Quello che parla strano”. L’attore, che ha preso parte a programmi di grande successo come Zelig e Le Iene, racconterà, attraverso la recitazione dei suoi celebri endecasillabi, incidenti quotidiani, imprevisti e caos, mescolando il tono alto e quello basso e dando vita a un gioco comico di grande impatto.

Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles Di Ester Gatta, con la collaborazione di BIM - Bar in movimento e Fresco, e il contributo di Azimut e Gutteridge.

INFO LINE: 349 8354556; www.palazzorealesummerfest.it - FB/IG @PalazzoRealeSummerFest

BIGLIETTERIA: www.boxol.it e www.ticketone.it

Calendario degli eventi:

Mercoledì 29 giugno

Marco Travaglio in “Il Conticidio dei migliori”

Spettacolo di e con Marco Travaglio, prodotto da SEIF – Società Editoriale Il Fatto. Un giallo di grande attualità, che racconta la storia, realmente accaduta e tuttora in corso, del lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall'opinione pubblica e più odiato dall’establishment, e riportare al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione.

Giovedì 30 giugno

Enrico Brignano in “A tu per tu” intervista /spettacolo

L’attore romano sarà premiato come Re della comicità e riceverà una statuetta che lo rappresenta, creata dall’artista napoletano Marco Ferrigno.



Venerdì 1° luglio

PIF e Francesco Piccolo in “Momenti di trascurabile (in)felicità”

Pif con lo scrittore Francesco Piccolo nello spettacolo “Momenti di trascurabile (IN)felicità”. I due leggeranno estratti dei libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità, Momenti di trascurabile infelicità e Momenti trascurabili vol. 3, ritagliando assieme agli spettatori un tempo dedicato ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana.

Sabato 2 luglio

Foja in “Miracoli e Rivoluzioni tour”

Esponenti ormai affermati del sound napoletano, i Foja presenteranno il loro ultimo lavoro discografico dal titolo “Miracoli e Rivoluzioni”. Dodici tracce che raccontano storie di alienazione e riscatto, dolore, rivoluzione e soprattutto amore, in cui confluiscono ritmi e generi differenti, arricchite da importanti collaborazioni, tra cui quelle con Enzo Gragnaniello, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Clementino e Lorenzo Hengeller.

Martedì 5 luglio

Aurelio De Laurentiis incontro

Aurelio De Laurentiis in uno speciale incontro in cui racconterà la sua vita divisa tra la passione per il cinema e i suoi impegni come produttore e quella per il calcio legata alla presidenza della SSC Napoli.

Mercoledì 6 luglio

Mara Venier in “Mara si racconta” - Modera Pino Strabioli

Mara Venier sarà intervistata da Pino Strabioli, in un evento che riserverà alcune sorprese, e sarà premiata come Regina della televisione, con una statuetta che la rappresenta, creata dall’artista napoletano Marco Ferrigno.

Giovedì 7 luglio

Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra in concerto

Jimmy Sax proporrà al pubblico di Palazzo Reale SummerFest un repertorio musicale inedito, accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro napoletano Vincenzo Sorrentino, autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo. Il raffinato sassofonista di origini francesi, tra i più celebri al mondo anche grazie a successi mondiali come “No man no cry” e “Time”, spazierà tra sonorità deep-house, funky ed electro, trasportando in presenti in un viaggio nel suo mondo dalle influenze cosmopolite.

Venerdì 8 luglio

Fede ‘n’ Marlen Band in concerto

Il duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale tornerà ad esibirsi a Napoli dopo più di 500 date in tutta Italia, e per l’occasione dividerà il palco con Riccardo Schmitt (batteria e percussioni), Emiliano Berti (basso e contrabbasso) e Carla Boccadifuoco (tastiere). Con il loro terzo album, “Terra di madonne”, le artiste hanno fatto ritorno ai propri suoni essenziali. Otto brani inediti, oltre alla cover di “Malafemmena”, tradotta per metà in spagnolo e arrangiata unicamente con il contrabbasso di Ferruccio Spinetti de La Piccola Orchestra Avion Travel.

Sabato 9 luglio

BNKR44 in “Summer Tour”

Dopo un club-tour italiano costellato da sold-out e la partecipazione a grandi festival italiani come il “MI AMI” e “L’Umbria che spacca”, il collettivo proporrà al pubblico il suo disco, dal titolo “Farsi male a noi va bene”, dando vita a una performance che non si limiterà alla sola esibizione musicale, ma toccherà anche altri linguaggi artistici come la pittura e il teatro.

Giovedì 14 luglio

Angelo Branduardi in “Camminando camminando in duo”

Il concerto ripercorre non solo l’ultimo album “Il cammino dell’anima”, ma si arricchisce di due canzoni scritte durante la pandemia, l’inedito “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)” e “Piccolo David”, insieme con gli storici successi come “Cogli la prima mela” e “Alla fiera dell’est”.

Venerdì 15 luglio

Max Angioni in “Miracolato”

L’attore e stand-up comedian, diventato in poco tempo uno dei volti più famosi della comicità italiana, in particolare dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, Zelig, LOL-Chi ride è fuori e Le Iene Show, si cimenterà nel one man show dal titolo “Miracolato.

Sabato 16 luglio

Mara Sattei in “Universo tour 2022”

La voce potente ed elegante di Mara Sattei, la cantautrice da 200 milioni di streaming tra le più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, che, con “Universo Tour 2022”, porterà per la prima volta live il suo album d’esordio “Universo”, una scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva insieme a una voce intensa e comunque leggera.

Mercoledì 20 luglio

Maurizio de Giovanni – Presentazione libro “Un volo per Sara”

Peppe Vessicchio in “Musica e Natura”

Maurizio de Giovanni presenterà il suo libro “Un volo per Sara” (Rizzoli, 2022): un noir in cui lo schianto di un piccolo aeroplano turistico si intreccia con un mistero che risale agli anni di Tangentopoli, legando le vite presenti dei protagonisti alle vicende storiche del nostro paese. A seguire il concerto del Maestro Peppe Vessicchio con “Musica e Natura”, un suggestivo viaggio che si snoderà dal Settecento napoletano all’Ashrama, da Mozart al bosco “medicinale” giapponese, dal tango di Astor Piazzolla a liriche affidate alla raffinata voce del soprano Minni Diodati. Non mancheranno composizioni dello stesso Vessicchio, per ripercorrere l’antico e vivace rapporto tra l’arte dei suoni e tutto ciò che la circonda.

Giovedì 21 luglio

Samuele Bersani in “Cinema Samuele Tour”

“Cinema Samuele Tour", giovedì 21 luglio, live dell'omonimo disco che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell’Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica. Uno degli artisti più amati di sempre, Bersani si esibirà in un incontro di suoni e immagini tra le note e le storie dei suoi album precedenti in una versione completamente riarrangiata e quelle del suo ultimo disco. La scaletta è il racconto in note di trent'anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle “sale” del suo ultimo album, da ascoltare e guardare come un film. Da "Harakiri" a "Chicco e Spillo", da "Il tuo ricordo" a "Spaccacuore", e ancora "Le Abbagnale", "Pixel", "Le mie parole", "Mezza Bugia", "Psyco", "Coccodrilli", Bersani alternerà le sue ultime canzoni ai brani più amati.



Venerdì 22 luglio

Fiorella Mannoia in “La Versione di Fiorella-Estate”

Fiorella Mannoia si esibirà accompagnata dalla sua band, interpretando i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Il tour, iniziato nei teatri lo scorso marzo, ha preso il nome dal programma andato in onda su Rai 3 in seconda serata e condotto proprio dalla cantante romana.

Sabato 23 luglio

Giovanni Truppi in “Tour Estate”

Reduce dal palco del 72esimo Festival di Sanremo e dall’uscita del disco “Tutto l’Universo”, antologia che racchiude l’essenza di un decennio di carriera musicale, Giovanni Truppi è un artista capace di tratteggiare un universo imperfetto in cui le insicurezze e le debolezze di ognuno possono specchiarsi, tra i più autentici parolieri del nostro tempo, Truppi attinge da linguaggi diversi ed esperienze personali, unendo il tutto ad una particolare inventiva metrica.

Mercoledì 27 luglio

Serata in onore di Luciano De Crescenzo

Alla serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo voluta dalla figlia Paola con alcuni dei suoi più amati colleghi e amici Marisa Laurito, Benedetto Casillo, e il sociologo Domenico De Masi.



Giovedì 28 luglio

PFM in “PFM 1972-2022, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”

Il leggendario gruppo rock PFM - Premiata Forneria Marconi con il tour “PFM 1972-2022, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. Special guest Luca Zabbini leader dei Barock Project. Composta da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce), Eugenio Mori (seconda batteria), la PFM, nata nel 1970, porterà il suo stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica affascinante entità.

Venerdì 29 luglio

Maurizio Lastrico in “Nel mezzo del casin di nostra vita”

Si parlerà la lingua di Dante con Maurizio Lastrico e il suo spettacolo “Quello che parla strano”. L’attore, che ha preso parte a programmi di grande successo come Zelig e Le Iene, racconterà, attraverso la recitazione dei suoi celebri endecasillabi, incidenti quotidiani, imprevisti e caos, mescolando il tono alto e quello basso e dando vita a un gioco comico di grande impatto.

Sabato 30 luglio

Ditonellapiaga in “Camouflage tour”

Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga ha conquistato il disco d’oro per l’esplosivo e provocatorio “Chimica”, brano che ha cantato in coppia con Donatella Rettore sul palco dell’Ariston e con il suo album d’esordio “Camouflage” ha entusiasmato pubblico e critica. Tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche, Margherita porterà i brani di Camouflage, alcuni dei quali riarrangiati per l’occasione, un album che rappresenta il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. Il suo è un composito universo espressivo tenuto insieme da un’anima che ha il respiro del più elegante e sofisticato pop internazionale, da una sincerità profonda e, soprattutto, da una voce intensa, dal timbro inconfondibile, capace di spingersi fino alle più ardite evoluzioni, degne delle grandi interpreti jazz.