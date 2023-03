Da Palazzo Reale alla Reggia di Capodimonte attraverso l'architettura di Sanfelice in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Il 18 marzo, i Cicloverdi Fiab Napoli propongono un tour in bici dal titolo "Da Palazzo Reale alla Reggia di Capodimonte attraverso l'architettura di Sanfelice"



"Partiremo - spiegano - da piazza Plebiscito (alle 9:30) per esplorare l'architettura di Ferdinando Sanfelice per giungere a Monte di Dio dove osserveremo l'architettura di Palazzo Serra-Cassano e della chiesa della Nunziatella.

Attraverso il Corso Umberto arriveremo al Porta Capuana (busto di San Gennaro) Risalendo via Carbonara arriveremo alla chiesa di San Giovanni a Carbonara (scala) e di qui a via Foria per giungere al quartiere Sanità con Palazzo dello Spagnolo e Palazzo Sanfelice.

Sul nostro percorso incontreremo ArtExperience presso i giardini della principessa Jolanda. Ultima tappa del percorso il bosco di Capodimonte con la chiesetta di San Gennaro recentemente ristrutturata dall'arch Calatrava e la fabbrica della ceramica".

Info: 3387523019

Portare un lucchetto per legare la bici

Percorso di bassa difficoltà tranne che per la salita di Capodimonte

Rientro libero