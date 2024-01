Palazzo Reale di Napoli: visita guidata

La società Artes Restauro e servizi per l'arte in occasione della prima domenica gratuita, vi invita a scoprire con noi il Palazzo Reale di Napoli, uno dei monumenti più imponenti e celebri della città che domina Piazza del Plebiscito, tra le piazze italiane più importanti e ricche di fascino.

Straordinario esempio di architettura monumentale costruito a partire dal 1600 al cui completamento e relativi lavori di restauro hanno partecipato numerosi architetti come Domenico Fontana, Gaetano Genovese, Luigi Vanvitelli, Ferdinando Sanfelice e Francesco Antonio Picchiatti.

Visiteremo gli appartamenti, perdendoci nei fasti di corte tra le eleganti decorazioni delle sale, i pregiati manufatti e le preziose opere d'arte realizzate sia da grandi artisti napoletani che da artisti stranieri e provenienti da straordinarie collezioni, come quella di casa Farnese.



Costo della visita guidata : 10 euro

Dai 7 ai 18 anni: 7 euro

Fino a 6 anni: gratis



INGRESSO GRATUITO AL PALAZZO REALE - VISITA GUIDATA 10 EURO



Prenotazione obbligatoria

t.peluso@info-artes.it

oppure inviare un messaggio whatsapp al 3662403867



Sono inclusi gli auricolari per gruppi superiori a 10 persone