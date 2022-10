I Paesaggi in bici di Raffaele La Capria con i Cicloverdi Fiab Napoli

Raffaele La Capria, uno degli scrittori napoletani, più amati morto a giugno 2022 a 99 anni e che ne avrebbe compiuto 100 lo scorso 3 Ottobre ci guida attraverso i suoi testi nella visione della città che se non ti addormenta ti ferisce a morte.

Ci muoveremo da piazza del Plebiscito e ci soffermeremo sulla villa comunale, via Posillipo con palazzo Donn'Anna e suoi panorami per giungere alla visione della baia di Trentaremi , della Gaiola e di Nisida.

Il percorso poco impegnativo, tranne per la salita di Posillipo, sarà accompagnato dalla lettura dei testi di La Capria.

Appuntamento in piazza Plebiscito ore 9,30 partenza inderogabile 9,45.

Guida Teresa Dandolo cell, 33887523019

Portare un lucchetto per legare la bici