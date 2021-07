Paco De Rosa torna a teatro, l’attore tra i protagonisti di "Vita, ovvero la tempesta perfetta"

Paco De Rosa torna a calcare il palcoscenico, dopo mesi di stop forzato causa pandemia, grazie alla sua partecipazione alla commedia: “Vita, ovvero la tempesta perfetta” diretta da Ciro Ceruti e dotata di un cast ricco di attori di talento: Enzo Varone, Simona Ceruti, Feliciana Tufano, Noemi Coppola, Piera Russo, e Claudia Fontanarosa.

Lo spettacolo farà tappa anche a Villa Bruno 5, 6, 7 agosto alle ore 21, all’Agorà Scarlatti il 22 agosto alle ore 21 e l’08 settembre a Salerno sempre alle ore 21.

L’attore, già tra i protagonisti della serie #Vita, che dopo l’enorme successo riscosso sul web è approdata in TV su Canale8 vive da tempo un periodo d’oro grazie anche al successo internazionale del film: "Ed è subito sera", film che racconta, in chiave romanzata, le ultime settimane di vita di Dario Scherillo, vittima innocente di camorra.

L’interpretazione del “cattivo” all’interno di quest’ultimo lungometraggio gli è valsa la statuetta del Vegas Movie Awards™ (VMA) come miglior attore.

“Tornare a teatro è stata una grande emozione – racconta l’attore – dopo mesi di chiusura, finalmente noi attori possiamo esprimerci anche sul palcoscenico! Un luogo fondamentale per qualsiasi artista, e che riesce sempre a tirar fuori il meglio da qualsiasi attore e attrice.

Questo spettacolo – precisa l’attore – diretto dal mio mentore Ciro Ceruti farà divertire il pubblico grazie ad una storia leggera ma per nulla scontata che regalerà un’ora di assoluto relax a chi deciderà di condividere con noi questo momento d’arte e spettacolo!

Lo spettacolo, l’intrattenimento, la cultura, il cinema e il teatro, oltre alla musica, sono – conclude poi l’attore- gli unici veri antidoti alla notevole depressione scaturita dalle limitazioni del covid 19.

Il peggio è passato, ora pensiamo a divertirci in modo sano e sicuro, utilizzando l’arte!”

