Over The Garden, inaugurazione dell'opera di Arianna Spizzico

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, Mercoledì 5 Giugno 2024 alle ore 12:00, si inaugura a Procida l’installazione d'arte OVER THE GARDEN, opera realizzata dalla scultrice Arianna Spizzico, in collaborazione con l’artista Annamaria Quadretti. L’opera verrà collocata di fronte al “Giardino sul Mare dell’Incanto” in Via Salita Castello, all’interno dello storico borgo medioevale di Terra Murata a Procida.



Patrocinato dal Comune di Procida, l’evento espositivo, curato e presentato dal sociologo e giornalista Ivan Guidone, prevede la presenza del primo cittadino Raimondo Ambrosino e degli assessori Michele Assante Del Leccese (delegato alla Cultura) ed Antonio Carannante (delegato alla valorizzazione di Terra Murata); è inoltre previsto l’intervento del critico d’arte Maurizio Vitiello, sociologo e divulgatore culturale.



Come afferma il curatore dell’evento Ivan Guidone: «In OVER THE GARDEN, il ciarpame diviene protagonista assoluto, assumendo lo status di guest star. Esso è infatti presentato all’interno di un reticolato d’Arte che delimita lo spazio tra il Dentro ed il Fuori, tra cosa è considerato “utile” e cosa non lo è più. Un paradosso, questo, che Arianna Spizzico – artista barese d’adozione procidana – utilizza come strumento – e pretesto – per smuovere le coscienze ecologiche degli spettatori. L’intento dell’artista è quello di avvicinare il pubblico ad una visione eco-compatibile, dove l’oggetto “inutile” abbandonato sul territorio viene rivisitato dall'artista in un divenire della materia interpretata e trasformata in Oggetto d’Arte.»



Inoltre, in OVER THE GARDEN saranno presenti alcuni elaborati, realizzati sempre con oggetti riciclati, che omaggiano le Opere di grandi artisti del passato come Alberto Burri, Pino Pascali, Renè Magritte, Jackson Pollock e Vasilij Kandinskij. Durante il corso della inaugurazione di OVER THE GARDEN, si potrà accedere ad un’asta pubblica tramite la pagina Facebook dell’Evento: offrendo una cifra libera per acquisire uno degli elaborati contenuti nell’installazione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Tam Tam Brasile.