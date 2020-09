Otto Live Studio Session

“Il nuovo nemico guarda ai nuovi mostri di cui tutti sentiamo il bisogno per sfogare l’odio che culliamo in noi quotidianamente evocando in qualche modo il Daniele Silvestri spaventato dalla constatazione che lo slogan è fascista di natura” (Federico Vacalebre – Il Mattino)



Martedì 29 settembre alle ore 21,30, Otto trasmetterà in anteprima una live session in studio, attraverso una diretta sui social Facebook ed Instagram.



La band guidata da Lorenzo Campese, presenterà una scaletta di undici brani, tra cui le canzoni presenti nell’ep “Il nuovo nemico”, pubblicato lo scorso 11 settembre con Apogeo Records New Generation. Sarà inoltre l’occasione per ascoltare brani inediti, il loro singolo di esordio “Rigore per la Juve” (2018) e qualche cover.



Il live studio session è stato registrato e mixato presso lo studio Le Nuvole da Massimo De Vita e Michelangelo Bencivenga dei Blindur, importante punto di riferimento della scena underground nazionale; la regia e la fotografia sono a cura di Alessandro Freschi.



CREDITS

Lorenzo Campese: voce, toy piano

Federica De Simone: synth, voce

Andrea Moreno: chitarra elettrica

Marco Maiolino: basso, synth basso

Mattia Santangelo: batteria



Registrato e mixato da Massimo De Vita e Michelangelo Bencivenga

Mastering: Luca Maria Stefanelli

Regia: Alessandro Freschi