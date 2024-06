Ostriche&Champagne: gusto e musica per uno speciale evento estivo a Capri

Eleganza e raffinatezza, ostriche e bollicine, per il primo evento dell’estate targato Pazziella Garden & Suites. L’hotel a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri venerdì 28 giugno alle ore 19 apre i suoi spazi esterni ai cultori del buon cibo abbinato al buon bere con Ostriche&Champagne, una serata in cui il P-Garden Lounge Bar & Restaurant (via Camerelle 49A) aperto come di consueto anche agli ospiti che non alloggiano in struttura, propone un viaggio sensoriale accompagnato da un piacevole e frizzante djset.

Tra piante mediterranee e la luce del tramonto si comincia con un calice di Kir Royal (champagne e creme de Cassis) prima della degustazione di quattro diverse interpretazioni di ostriche: la prima cruda con vinegrette allo scalogno e aceto di mele, a seguire un’ostrica gratinata con burro al timo e pane fritto, un’altra fritta nel pane panko, maionese al passion fruit e lime e l’ultima alla Rockfeller ovvero spinaci, grana, anice e pesto alle erbe.

Non solo ostriche: gli ospiti proveranno anche uno scampo marinato con olio alle erbe mediterranee e lime, tartare di gambero e avocado.

Info e prenotazioni: info@pazziella.it, 081.8370044. Costo 100 euro.

Una short list di cocktail a base di champagne creati dai bartender o un calice di champagne di ricercate etichette sarà disponibile al lounge bar, magari lasciandosi guidare dai gusti personali e dai consigli degli esperti sommelier di Pazziella.