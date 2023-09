Ospedale del Mare, corso di aggiornamento su “Complicanze precoci e tardive dell’ictus cerebrale ischemico”

Prezzo non disponibile

Si terrà martedì 26 settembre a partire dalla mattina il corso di aggiornamento all’Ospedale del Mare su “Complicanze precoci e tardive dell’ictus cerebrale ischemico”. Attraverso le varie relazioni si approfondiranno, nel corso del Convegno, tematiche quali le complicanze acute e croniche dell'ictus cerebrale ischemico.

Circa il 35% dei pazienti ricoverati in Stroke Unit presenta, durante la degenza, nell'immediato post-ictus almeno una delle seguenti complicanze: iperpiressia ed infezioni, ipossiemia, alterazioni metaboliche e squilibri idroelettrolitici, trombosi venose profonde ed embolia polmonare, piaghe da decubito, fibrillazione atriale e altre aritmie cardiache, crisi epilettiche. Oltre il 30% dei pazienti colpiti da ictus svilupperà inoltre complicanze tardive tra cui quelle psicocognitive (dalla difettualità cognitiva al delirium, alla demenza, alla depressione e disturbi del comportamento), la spasticità e le condizioni correlate (dolore e limitazioni funzionali) oltre che crisi epilettiche nella fase critica.

“Prevenire e trattare tali complicanze rappresenta una sfida ardua per il neurologo, che per riuscire al meglio nella sua impresa si avvale della collaborazione di diversi specialisti sia dell'area medica che chirurgica come il cardiologo, l'internista, il nutrizionista, lo psichiatra, il chirurgo ed il fisioterapista”, precisano i responsabili scientifici Maria Pia Mazzaferro, Vincenzo Palma e Patrizia Ripa.

Obiettivo principale del Corso è, pertanto, quello di promuovere un confronto attivo e partecipato tra gli specialisti interessati alla gestione dell'ictus, in modo da fornire tutti gli elementi utili per un approccio integrato e multidisciplinare, al paziente con ictus, al fine di prevenire alcune complicanze con un'assistenza esperta, dedicata e competente.

Il corso è rivolto a 80 partecipanti, Medici Chirurghi (anestesia e rianimazione, farmacologia, geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, pneumologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, neurochirurgia, neurofisiopatologia, neurologia, neuroradiologia, psichiatria, psicoterapia); Tecnici di neurofisiopatologia; Fisioterapisti; Infermieri; Logopedisti; Psicologi (psicologia e psicoterapia); Assistenti socio sanitari.

IN FOTO: Dott. Vincenzo Palma