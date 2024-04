Al Cardarelli due giorni dedicati alle Tecniche anestesiologiche in Chirurgia Toracica

Importante appuntamento presso l'Aorn Cardarelli di Napoli, dove il 18 e 19 aprile 2024, grazie alla partecipazione di tanti autorevoli specialisti e clinici, si parlerà di "Tecniche anestesiologiche in Chirurgia Toracica", novità interessanti nel mondo dell' Anestesia Toracica.

In programma nell'Aula Trapani e nel Centro di Biotecnologie dell'importante struttura ospedaliera napoletana, il corso gode della direzione del dottor Antonio Frangiosa e della organizzazione dei responsabili scientifici dott. Antonio Di Fuccia e dott. Vincenzo Maffei. Una due giorni che ha come obiettivo la volontà di approfondire e affinare le capacità in anestesia toracica. E ciò, con un aggiornamento teorico- pratico sulle principali problematiche relative alla gestione dell'anestesia generale e locoregionale in chirurgia toracica.

Tra i temi trattati quelli relativi alle tecniche chirurgiche, all'intubazione, alle problematiche di ventilazione e al trattamento del dolore intra e post-operatorio. Durante il corso sarà fornito anche un inquadramento diagnostico ecografico nelle problematiche toraciche e saranno affrontati i principali problemi intraoperatori con le relative possibilità di complicanze nonché il monitoraggio e la gestione del paziente in terapia intensiva post-operatoria.