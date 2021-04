Osannaples, il film documentario al "Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival"

Osannaples, il film documentario di M. Deborah Farina che celebra la band partenopea prog-rock degli Osanna e il movimento del Naples Power, sbarca a Los Angeles nella prestigiosa rassegna cinematografica diretta da Pascal Vicedomini "Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival" che si terrà dal 18 al 24 aprile al TCL Chinese 6 Theatre di Hollywood (LA) e on demand.

Dopo l’acclamatissima anteprima al “Seeyousound Music Film Festival” di Torino di fine febbraio, Osannaples è stato scelto tra le eccellenze cinematografiche italiane, all'interno della sezione “Docu is beautiful”, accanto ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. La proiezione ufficiale, premiere per la west area degli Stati Uniti è prevista per sabato 24 aprile, alle 7pm (ora locale di Los Angeles) sulla piattaforma “Los Angeles Italia” di mymovies.it.

Il documentario, che ripercorre le tappe degli Osanna quali creatori e innovatori assoluti del prog rock partenopeo, ne celebra anche il cinquantennale di carriera a partire dalla pubblicazione dell'album “L’uomo” nel 1971. Nell’ottica della kermesse "Los Angelels Italia", Osannaples rappresenta un ponte ideale nella tematica di scambio culturale e musicale tra il mondo anglosassone e quello di Napoli, di fondamentale importanza nella nascita del nuovo sound partenopeo. Il Naples power, del quale gli Osanna si pongono quali primari iniziatori, ebbe la sua spinta originaria grazie ai militari americani stanziali alla Base Nato di Bagnoli, molti dei quali musicisti e con un carico di dischi ‘alternativi’, al seguito, tra rockroll, jazz, rythm’n’blus che divenne patrimonio dei futuri 'neri a metà' che si sarebbero formati all'ombra del Vesuvio, rivoluzionato la scena musicale. In questo contesto gli Osanna, cinque ragazzi del Vomero (Lino Vairetti, Danilo Rustici, Massimo Guarino, Lello Brandi, Elio D’Anna) sono tra i primi a voler realizzare dei brani originali: tra hard-rock e psichedelia, creano un autoctono progressive-rock e gettano le basi del movimento, del quale saranno anche talent scouts. Attraverso l’alternanza di passato e presente e il racconto di Lino Vairetti, protagonista del documentario, cantante della band e suo rifondatore, Osannaples ripercorre e descrive le tracce di un’epoca e di una storia che continua con la nuova line up e il nuovo disco "Il diedro del Mediterraneo".