Orto in Corso, al via l'edizione 2021 del progetto sociale e solidale

La Cooperativa "Vicoli in Corso”, ideatrice dell'iniziativa, con i volontari della Società San Vincenzo de Paoli della mensa dei poveri di Porta Capuana impianteranno un nuovo orto nei giardini storici del Complesso Monumentale San Nicola da Tolentino. I prodotti a Km 0 si trasformeranno in piatti da donare ai senza fissa dimora

La “Cooperativa Vicoli in Corso” propone la seconda edizione de “L’Orto in Corso”, (Orto urbano) progetto sociale lanciato lo scorso anno allo scopo di ripartire dalla terra, barlume di speranza e simbolo di rinascita in un periodo pandemico.

I protagonisti di questa nuova edizione, che avrà inizio oggi 16 marzo 2021, oltre alla cooperativa promotrice, saranno i volontari della Società San Vincenzo de Paoli della mensa dei poveri di Porta Capuana che collaboreranno all’impianto di un nuovo orto negli splendidi giardini storici del Complesso Monumentale San Nicola da Tolentino.

La Cooperativa Vicoli in Corso gestisce parte del complesso monumentale (che prende il nome di Casa Tolentino) e porta avanti un progetto sociale di riqualificazione territoriale dei Quartieri Spagnoli e valorizzazione di risorse umane ormai già dal 2014.

I prodotti dell’orto a Km 0 si trasformeranno in piatti da donare ai senza fissa dimora.

Secondo i giovani cooperanti in un periodo così difficile, stringere sinergie e “fare rete” è l’unico modo di sperare ed affrontare un un futuro migliore.