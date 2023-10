All'Orto Botanico prima edizione di Orto d’Ottobre dedicata al fantastico mondo delle zucche

Domenica 22 Ottobre apertura straordinaria dell’Orto Botanico di Napoli per la prima edizione di “Orto d’Ottobre” dedicata al “Fantastico mondo delle zucche”.

Per scoprire insieme l’incredibile biodiversità dell’ortaggio più colorato dell’Autunno, la botanica, la storia e gli utilizzi.

In programma:

- la biodiversità della zucca: esposizione didattico/scientifica di varietà di zucca orticole ed ornamentali;

- dimostrazione di intaglio e decorazione di zucca per adulti e bambini - a cura di Emanuele Frigenti - fruit designer;

- la zucca in cucina: cibi dolci e salati a cura di Lillerie (a pagamento);

- visite guidate gratuite (prenotazioni in loco c/o info point);

- laboratorio di giardinaggio (gratuito) sulla coltivazione degli ortaggi autunnali a cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico.

Info c/o Infopoint e all’indirizzo mail eventiobn@unina.it

Ingresso gratuito