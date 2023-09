Ortel, tra i panorami della costiera amalfitana e le viuzze di Procida il videoclip di 'Blu'

A pochi giorni dall’uscita sulle piattaforme digitali di “BLU”, la nuova canzone di ORTEL, talentuoso e giovane autore-interprete napoletano, martedì 12 settembre esce ufficialmente il videoclip ambientato fra i panorami della costiera amalfitana e le viuzze dell’isola di Procida. Il concept del racconto visivo – che si conclude a casa di Ortel mentre è in atto la registrazione della canzone in compagnia del producer C4lesse – così come la regia e il montaggio sono a firma dello stesso musicista. In ritmo cronologico, vengono esaltate le scene dell’estate appena vissuta.

“È la mia visione di questa singolare e sorprendente stagione – precisa Ortel – espressa con i miei occhi. Senza filtri, per quanto bella o brutta sia stata. È un ritratto veritiero delle mie emozioni, di quel che ho intenzione di condividere con chi mi ascolta ormai da un po’ di anni. Il video si presenta con uno spirito e un “look” indie ed è realizzato con un iPhone perché vuole incarnare i sentimenti del quotidiano. Non pretendevo di montare immagini “belle”. Tant’è che guardando le lyrics in colore giallo sul monitor magari qualcuno non approverà. E io sono cosciente che in questa tipologia di videoclip, invece, sono ancora più efficaci. Insomma, il videoclip è veramente “brutto” come lo desideravo io”.

Già osannato dalle classifiche e dalle playlist di Spotify [targa per 1 milione di ascolti totali; “Quel bellissimo difetto” 140mila stream; “Nostalgia” targa 500.000 stream; “È colpa mia” oltre 100.000 stream], che per tanti teenager è ormai il jukebox/bussola preferito, Ortel pubblica adesso un singolo inedito che quasi “chiude” il 2023 del cantautore partenopeo e che rappresenta a tutti gli effetti “una canzone per imparare la solitudine”. “La prima frase è: “Io e te che guardiamo un film da lontano, e non ci importa quale” perché questa immagine ha scatenato l’inizio della canzone. Era sacrosanto che diventasse l’incipit. Io e la mia attuale fidanzata, più di un anno fa, (quando ancora non stavamo insieme), ci ritrovammo ognuno a casa propria e decidemmo di vedere un film a distanza. Contemporaneamente. E la verità è che a me non importava affatto di quale film avessimo scelto. Mi sarebbe andato bene purché lo vedessi con lei. A fine visione eravamo stanchi morti: “Tanto lo sai che ci addormentiamo sul finale”, voilà. Semplice come un sorriso”. “BLU” è la canzone che indica un vero momento di pausa, inteso tanto come intervallo tra due persone quanto come sospensione da tutto quel che è quotidiano. Non a caso la scelta del titolo e quella del layout grafico è una proiezione che invita alla sosta. Il blu è un colore che ispira calma e fiducia creando un senso di tranquillità in colui/colei/coloro che guardano. Blu del mare blu del cielo. Serenità d’animo. “Proprio come l’andamento della mia canzone: spensierato e soft”.

Zero risse, zero ricchezza, zero violenza, zero machismo, zero arroganza in questa canzone soave ma non innocua, delicata ma non mielosa, fragile ma non arrendevole. “BLU”, precisa Ortel, “racconta quel momento di assenza tra me e questa ragazza che un giorno aveva deciso di restare distante. In quel momento nasce una mia presa di coscienza: e così “Una favola che non esiste più”. Ho avuto la sorte di poter lavorare a questo brano con C4lesse (Alessio Ammiratore), mio carissimo amico ed eccellente produttore/ingegnere del suono che mi ha supportato fino a creare un vestito su misura per il brano. Non troppo casual e nemmeno troppo elegante. Il giusto equilibrio estetico e percettivo. Insieme abbiamo scelto di dare al singolo un mood fresco, ironico, senza insistere sulla qualità malinconica della storia. Tanti capiranno questo flash perché è qualcosa che accade ogni giorno. L’interruzione di una relazione, la solitudine inattesa e da imparare”.