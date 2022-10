L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli presenta il progetto “Teatro in musica”

Si terrà sabato 15 ottobre alle ore 10 e 45 presso l’Auditorium dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli a Napoli, in Via Pasquale Scura 38, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Teatro in musica” a cura di AEMAS APS che promuove iniziative sociali combattendo l’emarginazione sociale dei giovani attraverso interventi formativi mirati a innescare processi di auto consapevolezza.

Con questo spirito è nato nel 2014 il progetto “ORCHESTRA SINFONICA DEI QUARTIERI SPAGNOLI” che coinvolge ogni anno 40 giovani in un percorso artistico e di cittadinanza attiva realizzato grazie all’esecuzione orchestrale. Con il progetto “Teatro in musica “che prevede la realizzazione di otto concerti eseguiti in una unica cornice teatrale quale il Teatro Bracco di Napoli, si vuole sviluppare, in particolare, l’aspetto professionistico ed il livello qualitativo dei giovani musicisti coadiuvati dall’impegno dei Maestri, anch’essi giovani e sotto la direzione attenta e appassionata di Giuseppe Mallozzi.

La conferenza stampa è organizzata dal Presidente di AEMAS APS Vincenzo De Paola e coordinata da Domenico Salerno.

All’incontro prenderanno parte:

Luigi Carbone, Consigliere Comune di Napoli e Presidente della Commissione Cultura, il Presidente della Seconda Municipalità Roberto Marino, il Direttore Didattico dell’Istituto Comprensivo D’Aosta-Scura Eugenio Tibaldi, Giuliana Gargiulo giornalista-scrittrice e Rita Felerico scrittrice.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato:

Dott. Giovanni Cacace, Primicerio dell’Arciconfraternita della SS Trinità dei Pellegrini; Sasà Sperindeo del teatro Bracco di Napoli; Laura Liguori, Presidente dell’Associazione degli Amici dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli; Mauro Ventura, Presidente Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco Di Napoli e Mariarosaria Marchetti, Consigliera; Francesco Saverio Coppola, Presidente Associazione Seniores BN.