L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli al Bracco con il Requiem di Mozart

L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli protagonista al Teatro Bracco il 6 aprile con il Requiem di Mozart.

Il concerto verrà proposto nella sua integralità, con coro e solisti.

Circa 80 i musicisti in scena per questo imperdibile appuntamento della rassegna Teatro in Musica, in occasione del Giovedì Santo.