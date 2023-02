Teatro in Musica: l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli in concerto al Bracco

€ 12; ridotto per convenzionati € 10

Il 22 febbraio al Bracco torna l'appuntamento con Teatro in Musica. L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, diretta dal Maestro Giuseppe Mallozzi, sarà in protagonista con un concerto basato sull’opera “Histoire du soldat”.

Ad accompagnare il concerto, una performance teatrale dei ragazzi di Vernicefresca Teatro.

L’evento rientra tra le iniziative di promozione culturale del progetto “S.E.M.I. – Social Empowement Makes Innovation”

realizzato da Traparentesi APS in collaborazione con: AEMAS – Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli APS, Vernicefresca APS, Archintorno APS, Napoli Pedala APS.

Costo biglietto € 12; ridotto per convenzionati € 10

Biglietteria on line: teatroinmusicaosqs@gmail.com

Tel/WhatsApp 3208192933

Biglietteria del teatro 2 ore prima del concerto.

Tutti i proventi, al netto delle spese, andranno a finanziare borse di studio per i giovani musicisti dell'orchestra.