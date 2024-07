L’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli compie 10 anni: concerto al Maschio Angioino

Concerto per i primi dieci anni dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, venerdì 12 luglio 2024 alle ore 17.45, nel Cortile del Maschio Angioino Napoli

Nel mese di luglio 2024 si celebrano i primi dieci anni di attività dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli.

Il 5 luglio del 2014 fu realizzato il primo concerto con pubblico presente in sala dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli; pochi musicisti, giovanissimi, che solo da qualche giorno avevano iniziato il percorso di formazione musicale.

La passione e l’impegno di tutti, insieme al Presidente Enzo De Paola, al maestro Giuseppe Mallozzi e al Vicepresidente Domenico Salerno, risultarono determinanti e consentirono un percorso che a distanza di dieci anni ha portato l’Orchestra a crescere in numero di musicisti e a livello professionale.

In questi anni l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli ha proposto un'esperienza di bellezza attraverso la costruzione e realizzazione di brani che ha offerto in concerti alla città. Ha realizzato una stagione concertistica al teatro Bracco, si è esibita alla Corte Costituzionale e a Villa Walton a Ischia nell'ambito della rassegna annuale delle orchestre più prestigiose.

Nel 2023 ha promosso e organizzato il primo convegno Work Shop sulla figura di Josè Antonio Abreu.

Nel 2024, nel grande evento organizzato dall’ Arciconfraternita della Ss. Trinità dei Pellegrini e della Fondazione “Il Canto di Virgilio”, si è esibita con grande successo al Teatro di San Carlo.

Oggi l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli ha un ampio repertorio dal '600 al 900 e ha ricevuto importanti riconoscimenti ed è in corso di formalizzazione l'appartenenza a "El Sistema" mondiale.

Tutti i partecipanti di questo progetto, con in testa il presidente De Paola ed il maestro Giuseppe Mallozzi, vogliono offrire questo concerto a quanti li hanno seguiti e a tutta la cittadinanza, ringraziando per il supporto fattivo ricevuto.

Questo concerto vuole altresì essere l’occasione per presentare la seconda orchestra di giovanissimi dai 6 ai 12 anni.

L’evento rappresenta un primo passo di una serie di eventi che si svolgeranno in autunno dedicati a festeggiare insieme il decennale dell’associazione.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale “Cirillo” e l’I.C.S. “Cimarosa” di Aversa e il Liceo Musicale “Palizzi” di Napoli.

Programma:

Camille Saint-Saëns, Romance pour cor, per corno e orchestra. Corno solista: Christian Criscuolo;

Antonio Vivaldi, Concerto grosso per 2 violini e archi, primo tempo. Violini solisti: Vincenzo Uzzi e Carmela Apice;

Johann Sebastian Bach, L’Arte della fuga, Primo contrappunto;

Luciano Berio, Quattro versioni originali della Ritirata Notturna di Madrid di Luigi Boccherini;

Jesús Arturo Marquez Navarro, Danzòn N.2;

Manuel Artes, Chamambo.