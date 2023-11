OPPO e PLB World portano i tifosi in tour a Napoli con Ciro Ferrara

OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, in qualità di partner ufficiale della UEFA Champions League per il progetto Feel Like a Champion, in collaborazione con PLB World, porta i tifosi in tour a Napoli alla scoperta della storia del calcio assieme a Ciro Ferrara il 14 novembre.

Il tour a Napoli offre un'esperienza esclusiva che segue le orme di uno dei più grandi campioni del calcio: Diego Armando Maradona, guidati dall’icona del calcio Ciro Ferrara. Durante il tour, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il centro storico di Napoli, immergendosi nella liturgia del calcio napoletano e nella venerazione per la figura di Maradona, considerato il profeta e il Dio del pallone. La città stessa ha omaggiato la Leggenda con santuari votivi, spettacoli teatrali e murales che celebrano il suo straordinario contributo al mondo del calcio.

In questo viaggio unico, gli appassionati avranno anche l'opportunità di scoprire le incredibili funzionalità della OPPO Reno10 Series, grazie alla partecipazione di un OPPO Crewer e del Training Manager di OPPO. I partecipanti potranno catturare i momenti più emozionanti di questo tour attraverso gli obiettivi della OPPO Reno10 Series, fedeli compagni di viaggio durante tutta l'esperienza.

Ciro Ferrara, leggenda del calcio italiano, accompagnerà i partecipanti in un viaggio ricco di racconti ed emozioni, condividendo le storie e i sentimenti di chi ha vissuto Napoli e il calcio in modo unico e speciale.

Per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma gli utenti potranno iscriversi alla OPPO Community e seguire il thread dedicato al progetto visitando questo link.