Operazione BestSeller: alla Feltrinelli Stazione di Napoli la scrittrice Valentina Notarberardino

Sabato 6 aprile alle ore 18.00 presso La Feltrinelli di Napoli Stazione si terrà la presentazione del libro “Operazione Bestseller” ( edizioni Ponte alle Grazie) della rinomata autrice Valentina Notarberardino.



“Operazione Bestseller” è un’opera che getta luce sulle intricate strategie di vendita e comunicazione che stanno dietro al successo di un libro, conducendo il lettore in un viaggio appassionante nel mondo editoriale. Con analisi approfondite e racconti avvincenti, l’autrice svela i segreti di come un libro può diventare famoso e conquistare il titolo ambito di bestseller.



A dialogare con Valentina Notarberardino, nota esperta nel campo dell’editoria e della comunicazione, ci saranno la libraia e bookblogger di Feltrinelli Simona Fontana e il fondatore dell’agenzia GMPhotoagency Giacomo Ambrosino i quali porteranno i presenti a esplorare i meandri di questo affascinante universo, offrendo spunti di riflessione e consigli preziosi sia per gli aspiranti scrittori che per gli addetti ai lavori.

L’evento sarà un’opportunità interessante per incontrare l’autrice, scoprire il dietro le quinte della creazione di un bestseller e partecipare a una discussione coinvolgente su temi cruciali per il mondo della letteratura e dell’editoria.



Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questo evento imperdibile, in cui cultura, passione e conoscenza si fondono per offrire un’esperienza indimenticabile.

Per acquistare il libro e per il firmacopie potete acquistarlo direttamente in libreria.



DESCRIZIONE LIBRO



Perché certi libri hanno successo e altri no? Perché di alcuni si capisce presto che finiranno tra i «libri dell’anno» mentre altri passano in sordina? Come arrivano gli amati tomi in libreria? Come si partecipa ai premi letterari, chi vota e, soprattutto, perché vince chi vince? E chi perde, come la prende? Si può vivere di sola scrittura? Perché ogni anno in Italia si pubblicano così tanti titoli? Come funzionano i festival letterari e le fiere del libro? Che cosa riesce a fare un bravo libraio per il successo di un libro? Che impatto hanno i social? I podcast? Le trasmissioni radio e tv? Come funzionano le classifiche? Come si rilevano le vendite, e chi lo fa? Insomma: che cosa fa vendere i libri?



Agli appassionati della lettura Operazione bestseller racconta tutto questo: la vita materiale

del libro dalla tipografia al comodino, e la vita immateriale, dall’anonimato alle stelle. E lo fa avvalendosi del contributo di alcuni protagonisti del mondo editoriale e delle loro testimonianze esclusive. Ne risulta un viaggio curioso, chiarificatore ed entusiasmante dietro le quinte dell’editoria italiana: la maggior industria culturale del Paese.



NOTE SULLA SCRITTRICE



È nata a Fondi nel 1981 e vive a Roma dove lavora nel settore editoriale da oltre quindici anni, molti dei quali come responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione di Contrasto. Ha collaborato come coordinatrice didattica con il Master in Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza, dove tiene un corso dedicato al paratesto e alla comunicazione dei libri. Ha uno spazio di approfondimento su Rai 1 dedicato alle copertine dei libri. È autrice di Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie (Ponte alle Grazie, 2020) e co-curatrice del volume Libero de Libero.Le poesie (Bulzoni, 2011).