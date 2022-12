Open Studio Christmas Days

Il 22 e 23 Dicembre dalle 17 alle 20 e ikl 24 Dicembre dalle 10 alle 13, lo studio d'arte Depositodarte apre le sue porte per una tre giorni.

Una collettiva tra grafica, fotografia e pittura.

Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di

Ljdia Musso

Simona Giglio

Viviana Massa



E un’occasione per regalare qualcosa di speciale a Natale.

Inoltre Depositodarte ospita i lavori della padrona di casa Ludovica Bastianini, i dipinti di Emilio Taurisano, due splendide sculture in Bronzo di Vincent Montecristo