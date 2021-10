Open House 2021, visita guidata gratuita alla scoperta del Real Bosco di Capodimonte

In occasione di Open House 2021 sabato 9 e domenica 10 ottobre (ore 11) un percorso gratuito per conoscere le origini storiche, le bellezze artistiche e la ricchissima complessità botanica del Real Bosco di Capodimonte, a cura di Amici di Capodimonte e Euphorbia.

Un’occasione per scoprire l’ex tenuta di caccia reale di Capodimonte, nata per volere di Carlo di Borbone, quando nel 1737 il re dispose l’acquisizione dei territori boschivi e agricoli sul Capo di Monte, ambiente naturalmente dotato di aria salubre, folta vegetazione e di un’ampia vista panoramica, che abbraccia la collina di San Martino e il golfo di Napoli fino a Punta Campanella e Capri.

La visita ha inizio dalla Fontana del Belvedere, nei pressi di Porta Grande, prosegue nelle aree antistanti la Reggia, a ovest con lo Spianato. Si arriva poi all’Emiciclo di Porta di Mezzo, in cui si possono ammirare le splendide statue che introducono la prospettiva sui sette viali del giardino tardo-barocco, delineato dal Settecento per assoggettare il Real Sito alle esigenze di caccia di Carlo di Borbone. ercorrendo il viale delle Porcellane, la visita prosegue nelle ampie praterie, tra gli alberi monumentali del giardino paesaggistico-pastorale ottocentesco voluto da Ferdinando II, dove nel Settecento era attiva la Real Fabbrica delle Porcellane e i giardini produttivi, una vera comunità agricola auto-sostenibile di cui c’è traccia negli edifici del Bosco, come la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio che attualmente ospitano la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (prorogata fino al 24 ottobre 2021).

Open House Napoli è organizzato dall’Associazione Culturale Openness, un gruppo di architetti, comunicatori, esperti di sviluppo sostenibile, operatori culturali, sociologi e creativi che mettono insieme le loro esperienze e competenze per costituire sul territorio urbano uno spazio aggregante, attivo tutto l’anno, di conoscenza, dialogo, progettualità.

L’obiettivo è aprire le porte dei luoghi dove l’umanità prende forma, accogliendo i cittadini nella scoperta di edifici, luoghi e quartieri di una città unica al mondo.

Prenotazione obbligatoria su www.openhousenapoli.org

