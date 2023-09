Open Days Slow Foto alla Camera Service Italia di Napoli

"Open Days" Slow Foto presso Camera Service Italia Centro per la Fotografia a Napoli.

Questo evento offre un'opportunità di esplorare il mondo Slow Foto e inaugurare il nuovo anno accademico dedicato alla formazione fotografica.

Trasformare le emozioni in immagini, comunicare a tua identità creando delle narrazioni efficaci non sarà più un problema.

Scopri il tuo stile, sviluppa una visione personale e approfondisci le tecniche della fotografia e della comunicazione visiva guidato da una professionista del settore, Ljdia Musso coordinatrice e docente dell'area Slow Foto.



Programma dell'evento:



28 SETTEMBRE

- Presentazione Corsi in Presenza e Inaugurazione Mostra Fotografica con Aperitivo

Dalle ore 18:00



29 SETTEMBRE

- Letture Portfolio in Presenza (previa prenotazione)

12:00 - 15:00; 18:00 - 20:00



30 SETTEMBRE

- Presentazione Corsi Online

14:00 - 15:00



Nella giornata di apertura, il 28 settembre, si inaugura una mostra fotografica che presenterà i lavori della docente e coordinatrice dell'area didattica, Ljdia Musso. Questa mostra rappresenta un'opportunità per esplorare il background artistico e l'approccio alla fotografia di un'autentica esperta del settore.



Dove trovarci:

CAMERA SERVICE ITALIA

Centro direzionale, isolato G5, lotto 8

Via Giovanni Porzio, 4

80143 Napoli



Contatti

Email: info@slowfoto.it

Sito Web: slowfoto.it

Facebook: Slow Foto

Instagram: @slow.foto



Prenotazione Letture Portfolio Contatti:

WhatsApp: 3714806659

Mail: mussoljdia@gmail.com



Questo evento rappresenta un'opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo della fotografia in un contesto di formazione professionale.

Slow Foto rappresenta un approccio unico alla fotografia, mettendo l'accento sulla qualità, la creatività e la comunicazione visiva.

I corsi Slow Foto si propongoniattraverso un approccio pratico e teorico di offrire gli strumenti necessari per gestire il linguaggio fotografico e i processi di comunicazione visiva