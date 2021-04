Online le "Giornate italiane del Calcestruzzo"

Un focus sul presente e il futuro del calcestruzzo, su questo materiale protagonista dell’economia e dello sviluppo, e sulla sua evoluzione tecnica, frutto di una ricerca sempre più sofisticata: è l’identikit degli “Italian Concrete Days”, in sigla ICD, che si svolgeranno in modalità telematica dal 14 al 16 aprile 2021.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (il cui Presidente Edoardo Cosenza e il cui Consigliere Segretario Andrea Prota sono nel Comitato Organizzatore) è tra i patrocinatori dell'evento, insieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI, presieduto da Armando Zambrano), al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla Fib (=Fédération internationale du béton, federazione internazionale del cemento).

Ancora una volta, purtroppo, l'iniziativa è penalizzata dall’emergenza-Covid. Nel 2020 la terza edizione degli Italian Concrete Days si sarebbe dovuta svolgere proprio a Napoli, in una location storica. L’appuntamento era poi stato rinviato alla primavera 2021, ma l’andamento dell’epidemia impedisce anche quest’anno i lavori in presenza. Tuttavia le associazioni organizzatrici - Aicap (=Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso, presieduta da Marco Menegotto) e CTE (=Collegio dei tecnici dell’industrializzazione edilizia, presieduto da Claudio Failla) - sono comunque decise a organizzare in presenza e sempre a Napoli l’edizione 2022. Sul sito https://www.icd-italianconcretedays.it/ tutti i dettagli per partecipare.

I temi del congresso si riassumono in tre macro sezioni su argomenti di grande attualità:

- Realizzazioni, in cui si inquadrano gli aspetti di progettazione, costruzione e controllo di opere eseguite, compresi gli interventi sull’esistente per la manutenzione e il miglioramento delle prestazioni.

- Ricerca, sezione che si focalizza sulle attività di ricerca nel campo dei materiali e delle loro applicazioni e combinazioni, dell’analisi strutturale, della sicurezza e dei metodi di verifica.

- Attualità e Prospettive, in cui, partendo dallo stato dell’arte della tecnologia e della ricerca, come pure dell’industria delle costruzioni in genere, verranno messi in luce gli aspetti innovativi raggiunti e quelli ancora in evoluzione.



PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI



Mercoledì 14 Aprile

10:30 – 11:00 Introduzione e saluti di apertura

Autorità

Edoardo Cosenza, Claudio Failla, Marco Menegotto

11:00 – 12:30 Tavola rotonda

“Gestione e Piani di Sviluppo Sostenibile delle infrastrutture”

Moderata da Francesco Karrer

con protagonisti ed esperti del settore

12:30-13:00 Relazione Generale: Realizzazioni

Fabrizio Averardi Ripari

13:00-13:30 Pausa Pranzo

13:30-16:30 Presentazione delle memorie

16:30-16:45 Pausa Caffè

16:45-18:45 Presentazione delle memorie



Giovedì 15 Aprile

12:00 – 12:30 Relazione su invito: Akio Kasuga

12:30-13:00 Relazione Generale: Ricerca

Lidia La Mendola

13:00-13:30 Pausa Pranzo

13:30-16:30 Presentazione delle memorie in sessioni parallele

16:30-16:45 Pausa Caffè

16:45-18:45 Presentazione delle memorie in sessioni parallele



Venerdì 16 Aprile

12:00 – 12:30 Relazione su invito: Mario de Miranda

12:30-13:00 Relazione Generale: Attualità e prospettive

Marco di Prisco

13:00-13:30 Pausa Pranzo

13:30-16:30 Presentazione delle memorie in sessioni parallele

16:30-16:45 Pausa Caffè

16:45-18:45 Presentazione delle memorie in sessioni parallele

18:45-19:30 Premiazioni e saluti finali (Sessione plenaria)