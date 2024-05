OneMorePack FORUM 2024: a Città della Scienza, l’appuntamento dedicato al Packaging Design

Il FORUM OneMorePack è il principale momento di condivisione e confronto nel Sud Italia sul packaging design. Professionisti e studenti da tutta Italia si ritroveranno nella prestigiosa location di Bagnoli dedicata della divulgazione scientifica per partecipare alla decima edizione dell’evento promosso da Grafica Metelliana con il patrocinio di Confindustria Campania, UNA Aziende della Comunicazione Unite, Assografici, ADCI Art Director Club Italiano, ADI Delegazione Campania.



Un pomeriggio di formazione, networking e ispirazione per studenti, creativi, designer, marketers, aziende e agenzie di comunicazione. Sul palco della Sala Newton di Città della Scienza saliranno tre speaker d’eccellenza:

Mario Testa, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università degli Studi di Salerno, con l'intervento "ETICA, TECNOLOGIA E APPRENDIMENTO: SFIDE, OPPORTUNITÀ E TIMORI";

Giovanni Caturano, Innovation and Communication Director presso Mare Group, che parlerà di "INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA E IMPATTO SULLA CREATIVITÀ";

Davide Mosconi, Partner & Executive Creative Director di Auge design, con la presentazione "SUPERMARKET SUPERCOOL. AUGE DESIGN E IL PACKAGING MASS MARKET".



Durante l’evento di venerdì, i partecipanti avranno l’opportunità di accedere all’area espositiva, visitare la mostra dei progetti in shortlist, assistere agli speech e alla proclamazione dei vincitori del PREMIO OneMorePack. Saranno premiati 9 progetti tra quelli presentati da team di professionisti e da studenti di università e istituti di design del territorio nazionale.



OneMorePack gode della partnership di Heidelberg, Fedrigoni, Brizzi Distribuzione, HP, Stratosfera, D’Amico. La partecipazione a OneMorePack FORUM 2024 è gratuita