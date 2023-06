OneMorePack FORUM 2023

A Napoli arrivano Riccardo Falcinelli, Fabio Molinaro, Sebastiano Grandi e Armando De Nigris per l'evento OneMorePack, organizzato da Grafica Metelliana. Il prossimo 9 giugno a partire dalle ore 15.00 a Napoli, negli spazi di Città della Scienza di Bagnoli, accorrerano creativi, designr, marketer, aziende, agenzie di comunicazione e studenti da tutta italia per partecipare al FORUM OneMorePack.



Anche quest'anno OneMorePack si attesta come il principale momento di confronto e condivisione del Sud Italia sul packaging design per creativi, marketer, agenzie di comunicazione, studenti, designer e aziende.



Saliranno sul palco della Sala Newton di Città della Scienza 4 speaker d’eccellenza del mondo della comunicazione e del design. Sebastiano Grandi, docente di Marketing presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, relazionerà sui trend dello Shopper Marketing. Fabio Molinaro, direttore creativo dell'agenzia Robilant, porterà uno speech sul branding dal titolo "The 360 attitudine". Attesissimo anche Riccardo Falcinelli, grafico e teorico del design, che al Forum parlerà del packaging nell'epoca dello smartphone. Seguirà Armando De Nigris, presidente del Gruppo de Nigris.